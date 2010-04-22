النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

فيما لم تنجح 5 أندية من تحقيق النسبة المطلوبة .. من بينها النصر

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة، أن 11 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع، تزيد على الحد الأدنى المقرر وهو 6 نقاط من أصل 7، فيما لم تنجح أندية كل من (التعاون، أبها، النصر، الرائد، والعين) من تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة
سبق

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة، أن 11 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع، تزيد على الحد الأدنى المقرر وهو 6 نقاط من أصل 7، فيما لم تنجح أندية كل من (التعاون، أبها، النصر، الرائد، والعين) من تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
11:01 PM

فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية يعلن نتائج تقييم نظام الحوكمة

فيما لم تنجح 5 أندية من تحقيق النسبة المطلوبة .. من بينها النصر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
359

أعلن فريق إستراتيجية دعم الأندية الرياضية بوزارة الرياضة، اليوم الخميس، عن نتائج تقييم نظام الحوكمة للربع الرابع من الموسم الرياضي 2020-2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي تخولها الحصول على دعم إضافي، وفقًا لإستراتيجية دعم الأندية الرياضية في عامها الثاني.

وكشفت النتائج الصادرة، أن 11 ناديًا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، أصبحت مؤهلة للحصول على هذا الدعم، بعد تقييم شهر إبريل 2021م للربع الرابع، وهي أندية (الاتفاق، الفتح، الهلال، الأهلي، الوحدة، الاتحاد، القادسية، الفيصلي، الشباب، ضمك، والباطن) على التوالي، حيث استطاعت هذه الأندية الحصول على نسبة تقييم في هذا الربع، تزيد على الحد الأدنى المقرر وهو 6 نقاط من أصل 7، فيما لم تنجح أندية كل من (التعاون، أبها، النصر، الرائد، والعين) من تحقيق النسبة المطلوبة للحصول على الدعم، (وفقًا للجداول المرفقة).

وتمت عملية تقييم الحوكمة في هذا الربع وفق معايير محدّدة، مرتبطة بالإستراتيجيّة والقيادة، والإدارة الماليّة، والإدارة والتشغيل، ومسؤوليّة أصحاب المصالح، والالتزام والتحكّم والرقابة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,167
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,598
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,583

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة