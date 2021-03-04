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صراع المربع الذهبي.. قمة نارية تجمع ليفربول وتشيلسي الليلة

ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز

مواجهة نارية تشهدها الملاعب الإنجليزية الليلة، تجمع ليفربول بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المواجهة صعبة على الطرفين؛ خصوصًا وأنها المباراة الأولى لمدرب تشيلسي توماس توخيل على ملعب آنفليد بعد توليه تدريب الفريق؛ حيث سيسعى المدرب إلى تعزيز مكانة فريقه في مسابقة "البريمرليغ" وحجز مكان في دوري الأبطال الأوروبي.

ولم يخسر "بلوز" في 7 مباريات بالمسابقة منذ تولى الألماني توخيل القيادة خلفًا لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي، ويُعد توخيل ثاني مدرب يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات على أرضه في البريميرليغ، بعد برندان رودجرز في موسم 2011- 2012 مع نادي سوانزي سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الـ43 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، يدخل ليفربول المباراة منتشيًا بالفوز الأخير على شيفيلد يونايتد في "البريمرليغ" (2- 0) واستعادة نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية تلقاها الفريق في الدوري، ولا يملك ليفربول أي خيار سوى الفوز ونيل النقاط الثلاث للحفاظ على طموحه في التواجد بالمربع الذهبي وضمان المشاركة في النسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا.

وسيسعى النجم المصري في فريق ليفربول محمد صلاح، إلى تعزيز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي حيث يتربع على قمتها حاليًا برصيد 17 هدفًا.

ليفربول تشيلسي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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صراع المربع الذهبي.. قمة نارية تجمع ليفربول وتشيلسي الليلة
سبق

مواجهة نارية تشهدها الملاعب الإنجليزية الليلة، تجمع ليفربول بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المواجهة صعبة على الطرفين؛ خصوصًا وأنها المباراة الأولى لمدرب تشيلسي توماس توخيل على ملعب آنفليد بعد توليه تدريب الفريق؛ حيث سيسعى المدرب إلى تعزيز مكانة فريقه في مسابقة "البريمرليغ" وحجز مكان في دوري الأبطال الأوروبي.

ولم يخسر "بلوز" في 7 مباريات بالمسابقة منذ تولى الألماني توخيل القيادة خلفًا لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي، ويُعد توخيل ثاني مدرب يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات على أرضه في البريميرليغ، بعد برندان رودجرز في موسم 2011- 2012 مع نادي سوانزي سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الـ43 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، يدخل ليفربول المباراة منتشيًا بالفوز الأخير على شيفيلد يونايتد في "البريمرليغ" (2- 0) واستعادة نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية تلقاها الفريق في الدوري، ولا يملك ليفربول أي خيار سوى الفوز ونيل النقاط الثلاث للحفاظ على طموحه في التواجد بالمربع الذهبي وضمان المشاركة في النسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا.

وسيسعى النجم المصري في فريق ليفربول محمد صلاح، إلى تعزيز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي حيث يتربع على قمتها حاليًا برصيد 17 هدفًا.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:35 PM

صراع المربع الذهبي.. قمة نارية تجمع ليفربول وتشيلسي الليلة

ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مواجهة نارية تشهدها الملاعب الإنجليزية الليلة، تجمع ليفربول بنظيره تشيلسي، ضمن منافسات الجولة 29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتأتي المواجهة صعبة على الطرفين؛ خصوصًا وأنها المباراة الأولى لمدرب تشيلسي توماس توخيل على ملعب آنفليد بعد توليه تدريب الفريق؛ حيث سيسعى المدرب إلى تعزيز مكانة فريقه في مسابقة "البريمرليغ" وحجز مكان في دوري الأبطال الأوروبي.

ولم يخسر "بلوز" في 7 مباريات بالمسابقة منذ تولى الألماني توخيل القيادة خلفًا لأسطورة النادي فرانك لامبارد في يناير الماضي، ويُعد توخيل ثاني مدرب يحافظ على نظافة شباكه في أول أربع مباريات على أرضه في البريميرليغ، بعد برندان رودجرز في موسم 2011- 2012 مع نادي سوانزي سيتي.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس برصيد 44 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب الـ43 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، يدخل ليفربول المباراة منتشيًا بالفوز الأخير على شيفيلد يونايتد في "البريمرليغ" (2- 0) واستعادة نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية تلقاها الفريق في الدوري، ولا يملك ليفربول أي خيار سوى الفوز ونيل النقاط الثلاث للحفاظ على طموحه في التواجد بالمربع الذهبي وضمان المشاركة في النسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا.

وسيسعى النجم المصري في فريق ليفربول محمد صلاح، إلى تعزيز صدارته لهدافي الدوري الإنجليزي حيث يتربع على قمتها حاليًا برصيد 17 هدفًا.

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