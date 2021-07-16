النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1298 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1428 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمانة الشرقية تغلق منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1409 جولات على المراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب ثلاث مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 .

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة الشرقية تغلق منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب ثلاث مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 .

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:32 PM

أمانة الشرقية تغلق منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1409 جولات على المراكز التجارية ومنافذ البيع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
0
113

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب ثلاث مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 .

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,933
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,067
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,408
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,854

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

{لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ..}

مها الجبر
مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

مهارات الشباب السعودي.. دعم لا متناهٍ ورؤية مُمكِّنة

فهد البكر
التجربة والمدير "الجهجهوني"

التجربة والمدير "الجهجهوني"

عبدالغني الشيخ
حـديقـة الإنسان..!!

حـديقـة الإنسان..!!

أحمد عجب
الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

الإمَّعة والقدح من رؤوس الآخرين..!

عبدالمحسن الحارثي
النصـر والهلال والخيارات البديلة!

النصـر والهلال والخيارات البديلة!

محمد الصيعري
المتبطرون..!

المتبطرون..!

عبدالعزيز بن ذياب
هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

هي أضحية.. والمشتري الضحية!!

بندر مغرم الشهري
الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

الحياة لا تتآمر ولا تتحالف مع أحد

حسن آل عمير
الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

الرياض ومسقط.. علاقات أخوية راسخة

سعيد آل جندب
جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

جرائم تستهدف الوطن وتهدِّد المجتمع

علي آل شرمة
العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة