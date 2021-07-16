أمانة الشرقية تغلق منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية

بعد 1409 جولات على المراكز التجارية ومنافذ البيع

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1409 جولات رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق منشأة مخالفة، إلى جانب ثلاث مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكدت الأمانة استمرارية جولاتها الرقابية المكثّفة؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل".

ودعت الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات 940 .