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شاهد.. نائب أمير الجوف يحمل طفلة معاقة لتشاهد حكام المملكة

عبر صورة جدارية وخلال استقباله مدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة

حمل نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز طفلة معاقة من جمعية الأطفال المعوقين بالجوف، لتشاهد صورة حكام المملكة على لوحة جدارية في لفتة إنسانية منه، مقدماً دعمه للجمعية وأنشطتها والهدايا خلال زيارتهم له.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله لمدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة عبدالله بن أنور الفراج يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات وأطفال الجمعية.

وفي بداية الاستقبال رحب نائب أمير الجوف بأطفال الجمعية، مؤكداً دعمه لهم ولأنشطتها، مستمعاً لتقرير عن الجمعية وما تقدمه من خدمات من خلال مراكزها في المناطق.

وقدم نائب أمير الجوف لأطفال الجمعية مجموعة من الهدايا، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء ويوفق القائمين على مثل هذه الجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات جليلة لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً.

وأعرب الفراج باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجمعية والمستفيدين من خدماتها عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على حفاوته بأبنائه ودعمه للجمعية.

الجوف نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز جمعية الأطفال المعوقين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نائب أمير الجوف يحمل طفلة معاقة لتشاهد حكام المملكة
سبق

حمل نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز طفلة معاقة من جمعية الأطفال المعوقين بالجوف، لتشاهد صورة حكام المملكة على لوحة جدارية في لفتة إنسانية منه، مقدماً دعمه للجمعية وأنشطتها والهدايا خلال زيارتهم له.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله لمدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة عبدالله بن أنور الفراج يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات وأطفال الجمعية.

وفي بداية الاستقبال رحب نائب أمير الجوف بأطفال الجمعية، مؤكداً دعمه لهم ولأنشطتها، مستمعاً لتقرير عن الجمعية وما تقدمه من خدمات من خلال مراكزها في المناطق.

وقدم نائب أمير الجوف لأطفال الجمعية مجموعة من الهدايا، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء ويوفق القائمين على مثل هذه الجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات جليلة لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً.

وأعرب الفراج باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجمعية والمستفيدين من خدماتها عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على حفاوته بأبنائه ودعمه للجمعية.

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
10:15 PM

شاهد.. نائب أمير الجوف يحمل طفلة معاقة لتشاهد حكام المملكة

عبر صورة جدارية وخلال استقباله مدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة

A A A
مهنا التميمي - الجوف
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1,775

حمل نائب أمير الجوف الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز طفلة معاقة من جمعية الأطفال المعوقين بالجوف، لتشاهد صورة حكام المملكة على لوحة جدارية في لفتة إنسانية منه، مقدماً دعمه للجمعية وأنشطتها والهدايا خلال زيارتهم له.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال استقباله لمدير جمعية الأطفال المعوقين بالمنطقة عبدالله بن أنور الفراج يرافقه عدد من منسوبي ومنسوبات وأطفال الجمعية.

وفي بداية الاستقبال رحب نائب أمير الجوف بأطفال الجمعية، مؤكداً دعمه لهم ولأنشطتها، مستمعاً لتقرير عن الجمعية وما تقدمه من خدمات من خلال مراكزها في المناطق.

وقدم نائب أمير الجوف لأطفال الجمعية مجموعة من الهدايا، داعياً الله أن يمن عليهم بالشفاء ويوفق القائمين على مثل هذه الجمعيات الإنسانية التي تقدم خدمات جليلة لفئة عزيزة على قلوبنا جميعاً.

وأعرب الفراج باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الجمعية والمستفيدين من خدماتها عن شكره لنائب أمير منطقة الجوف على حفاوته بأبنائه ودعمه للجمعية.

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