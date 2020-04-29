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محافظ بيشة يزور عدداً من المراكز لمتابعة الإجراءات الاحترازية

حرص على لقاء رجال الأمن الموجودين في النقاط الأمنية

قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مساء أمس، يرافقه مدير شرطة بيشة العميد عبدالله بن محمد القحطاني، بزيارات تفقدية لعدد من المراكز الإدارية بمحافظة بيشة، إنفاذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

واستهدفت الزيارات الوقوف على تطبيق قرار منع التجول وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس "كورونا"، وشملت مركز الحازمي، ومركز الصور ومركز مهر ومركز وادي ترج ومركز القوباء.

وقد التقى "ابن سبره" رؤساء المراكز الإدارية ورجال الأمن الموجودين في النقاط الأمنية بالمراكز.

وشدد محافظ بيشة على تطبيق قرار منع التجول وتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية.

وقدّم شكره لرؤساء المراكز والجهات الأمنية وبلدية الحازمي على ما يبذلونه من جهود ومتابعة لخدمة تلك المراكز.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ بيشة يزور عدداً من المراكز لمتابعة الإجراءات الاحترازية
سبق

قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مساء أمس، يرافقه مدير شرطة بيشة العميد عبدالله بن محمد القحطاني، بزيارات تفقدية لعدد من المراكز الإدارية بمحافظة بيشة، إنفاذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

واستهدفت الزيارات الوقوف على تطبيق قرار منع التجول وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس "كورونا"، وشملت مركز الحازمي، ومركز الصور ومركز مهر ومركز وادي ترج ومركز القوباء.

وقد التقى "ابن سبره" رؤساء المراكز الإدارية ورجال الأمن الموجودين في النقاط الأمنية بالمراكز.

وشدد محافظ بيشة على تطبيق قرار منع التجول وتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية.

وقدّم شكره لرؤساء المراكز والجهات الأمنية وبلدية الحازمي على ما يبذلونه من جهود ومتابعة لخدمة تلك المراكز.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
02:59 PM

محافظ بيشة يزور عدداً من المراكز لمتابعة الإجراءات الاحترازية

حرص على لقاء رجال الأمن الموجودين في النقاط الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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قام محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة، مساء أمس، يرافقه مدير شرطة بيشة العميد عبدالله بن محمد القحطاني، بزيارات تفقدية لعدد من المراكز الإدارية بمحافظة بيشة، إنفاذاً لتوجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير.

واستهدفت الزيارات الوقوف على تطبيق قرار منع التجول وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية من انتشار فيروس "كورونا"، وشملت مركز الحازمي، ومركز الصور ومركز مهر ومركز وادي ترج ومركز القوباء.

وقد التقى "ابن سبره" رؤساء المراكز الإدارية ورجال الأمن الموجودين في النقاط الأمنية بالمراكز.

وشدد محافظ بيشة على تطبيق قرار منع التجول وتطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد مع ضرورة الاهتمام بالمنشآت الغذائية ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة فيما يخص صحة البيئة والنظافة وسلامة الأغذية.

وقدّم شكره لرؤساء المراكز والجهات الأمنية وبلدية الحازمي على ما يبذلونه من جهود ومتابعة لخدمة تلك المراكز.

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