لقاءات استراتيجية لعقارات الدولة مع "أرامكو" وأمانة وغرفة الشرقية

في إطار بحث سبل التعاون فيما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة

التقى محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، كلًّا من أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في مقر الأمانة، والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو المهندس أمين الناصر بمقر الشركة في الظهران، إضافة إلى رئيس غرفة الشرقية بدر الرزيزاء، بحضور عدد من رجال الأعمال والعقار في المنطقة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل مع شركاء الهيئة، وبحث سبل التعاون فيما يحقق الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وزيادة فاعليّة منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة حيث قُدّم عرض عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة والمبادرات المنبثقة منها، ودور الهيئة في سد الاحتياج الحكومي من عقارات الدولة بما يسهم في خفض محفظة الاستئجار، ويرفع من كفاءتها التشغيلية والإنتاجية، إضافة إلى تحويل المخزون العقاري لفرص تنموية واقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وقام محافظ الهيئة بزيارة شملت عدد من مواقع عقارات الدولة في المنطقة، لبحث خيارات الاستخدام الأمثل لها، وحمايتها ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية.