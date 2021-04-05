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أمير الشرقية: إدخال التقنيات المرورية الحديثة أسهم في حفظ الأرواح

خلال استقبال اللواء "البسامي" في مكتبه بديوان الإمارة اليوم

نوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تبذله الإدارة العامة للمرور من جهود كبيرة لضمان التزام الجميع بالأنظمة المرورية لحفظ الأرواح والممتلكات، وجعل طرقنا آمنة من خلال الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الأخطاء البشرية والتهور أثناء القيادة.

وقال أمير المنطقة: إدخال التقنيات الحديثة ساهم في فرض النظام والالتزام بأنظمة المرور وجعل الطرق آمنة، مما انعكس على انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء مناحي السبيعي مدير إدارة السير بالإدارة العامة، والعميد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، والعقيد عبداللطيف العبيدالله مدير شعبة السلامة المرورية، والمقدم ماجد القحطاني مدير شبعة السير.

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أمير الشرقية: إدخال التقنيات المرورية الحديثة أسهم في حفظ الأرواح
سبق

نوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تبذله الإدارة العامة للمرور من جهود كبيرة لضمان التزام الجميع بالأنظمة المرورية لحفظ الأرواح والممتلكات، وجعل طرقنا آمنة من خلال الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الأخطاء البشرية والتهور أثناء القيادة.

وقال أمير المنطقة: إدخال التقنيات الحديثة ساهم في فرض النظام والالتزام بأنظمة المرور وجعل الطرق آمنة، مما انعكس على انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء مناحي السبيعي مدير إدارة السير بالإدارة العامة، والعميد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، والعقيد عبداللطيف العبيدالله مدير شعبة السلامة المرورية، والمقدم ماجد القحطاني مدير شبعة السير.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
02:13 PM

أمير الشرقية: إدخال التقنيات المرورية الحديثة أسهم في حفظ الأرواح

خلال استقبال اللواء "البسامي" في مكتبه بديوان الإمارة اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نوّه الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بما تبذله الإدارة العامة للمرور من جهود كبيرة لضمان التزام الجميع بالأنظمة المرورية لحفظ الأرواح والممتلكات، وجعل طرقنا آمنة من خلال الحد من الحوادث المرورية الناتجة عن الأخطاء البشرية والتهور أثناء القيادة.

وقال أمير المنطقة: إدخال التقنيات الحديثة ساهم في فرض النظام والالتزام بأنظمة المرور وجعل الطرق آمنة، مما انعكس على انخفاض أعداد الإصابات والوفيات.

جاء ذلك خلال استقباله، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، اللواء محمد بن عبدالله البسامي مدير الإدارة العامة للمرور، يرافقه اللواء مناحي السبيعي مدير إدارة السير بالإدارة العامة، والعميد مهندس علي الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، والعقيد عبداللطيف العبيدالله مدير شعبة السلامة المرورية، والمقدم ماجد القحطاني مدير شبعة السير.

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