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النصر يرفع شكوى تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي

أكدت إدارة نادي النصر رفعها شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بحزم ضد أي تصرف مسيء يمس النادي وجماهيره.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "رفعت إدارة نادي النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية".


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يرفع شكوى تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي
سبق

أكدت إدارة نادي النصر رفعها شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بحزم ضد أي تصرف مسيء يمس النادي وجماهيره.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "رفعت إدارة نادي النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية".


04 نوفمبر 2021 - 29 ربيع الأول 1443
12:33 AM

النصر يرفع شكوى تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت إدارة نادي النصر رفعها شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا لجماهير النادي، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستتعامل بحزم ضد أي تصرف مسيء يمس النادي وجماهيره.

ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة عبر موقع "تويتر" قال فيها: "رفعت إدارة نادي النصر شكوى إلى الجهات الرسمية تجاه مغردين أساءوا إساءات كبيرة لجماهير النصر، وتؤكد إدارة النادي أنها ستتعامل بحزم في هذه القضية أو أي تصرف آخر مسيء يمس نادي النصر وجماهيره الغالية".


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