صور توثق الجمال الفريد لـ"خديجة تبوك".. تعرف على أهم مفاتن سحرها

البحيرة تكونت إثر هطول مياه الأمطار بالمنطقة المعروفة بمسميات مختلفة

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي علي الشدوي، جمال بحيرة تقع بالقرب من مجرى وادي البقار بمدينة تبوك.

وسلطت الصور الضوء على جمال البحيرة وتشكل الأشجار من حولها، في معلم جيوغرافي منسجم مع طبيعة المكان وتضاريسه.

وتعرف البحيرة التي تكونت إثر هطول مياه الأمطار في هذه المنطقة بمسميات مختلفة كبحيرة خديجة، وبحيرة البقار، وتحتضن البحيرة مختلف الطيور، كالبط المهاجر الذي يجد في جمال البحيرة موطناً له.