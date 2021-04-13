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صور توثق الجمال الفريد لـ"خديجة تبوك".. تعرف على أهم مفاتن سحرها

البحيرة تكونت إثر هطول مياه الأمطار بالمنطقة المعروفة بمسميات مختلفة

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي علي الشدوي، جمال بحيرة تقع بالقرب من مجرى وادي البقار بمدينة تبوك.

وسلطت الصور الضوء على جمال البحيرة وتشكل الأشجار من حولها، في معلم جيوغرافي منسجم مع طبيعة المكان وتضاريسه.

وتعرف البحيرة التي تكونت إثر هطول مياه الأمطار في هذه المنطقة بمسميات مختلفة كبحيرة خديجة، وبحيرة البقار، وتحتضن البحيرة مختلف الطيور، كالبط المهاجر الذي يجد في جمال البحيرة موطناً له.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صور توثق الجمال الفريد لـ"خديجة تبوك".. تعرف على أهم مفاتن سحرها
سبق

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي علي الشدوي، جمال بحيرة تقع بالقرب من مجرى وادي البقار بمدينة تبوك.

وسلطت الصور الضوء على جمال البحيرة وتشكل الأشجار من حولها، في معلم جيوغرافي منسجم مع طبيعة المكان وتضاريسه.

وتعرف البحيرة التي تكونت إثر هطول مياه الأمطار في هذه المنطقة بمسميات مختلفة كبحيرة خديجة، وبحيرة البقار، وتحتضن البحيرة مختلف الطيور، كالبط المهاجر الذي يجد في جمال البحيرة موطناً له.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:55 AM

صور توثق الجمال الفريد لـ"خديجة تبوك".. تعرف على أهم مفاتن سحرها

البحيرة تكونت إثر هطول مياه الأمطار بالمنطقة المعروفة بمسميات مختلفة

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بدر الجبل - تبوك
0
986

أظهرت صور التقطها المصور الفوتوغرافي علي الشدوي، جمال بحيرة تقع بالقرب من مجرى وادي البقار بمدينة تبوك.

وسلطت الصور الضوء على جمال البحيرة وتشكل الأشجار من حولها، في معلم جيوغرافي منسجم مع طبيعة المكان وتضاريسه.

وتعرف البحيرة التي تكونت إثر هطول مياه الأمطار في هذه المنطقة بمسميات مختلفة كبحيرة خديجة، وبحيرة البقار، وتحتضن البحيرة مختلف الطيور، كالبط المهاجر الذي يجد في جمال البحيرة موطناً له.

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