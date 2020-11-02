أكاديمية سعودية تصمم تطبيقًا للعبة للأطفال لتعزيز الحس الثقافي

أطلقت عليه اسم "سعودي فاشن"

صممت أكاديمية سعودية، تطبيقًا إلكترونيًا للعبة ثقافية للأطفال لتنمية الحس الإبداعي والثقافي بالتراث الوطني أطلقت عليه "سعودي فاشن Saudi Fashion ".

وكشفت مصممة اللعبة الدكتورة عبير الصاعدي، الأستاذ المشارك في الفنون البصرية بجامعة أم القرى، أن اللعبة إلكترونية مستوحاة من الملابس التقليدية في مناطق المملكة ذات القيم الجمالية المتنوعة في أشكالها وزخارفها وألوانها.

وأضافت لـ"سبق": أن "هدفها تنمية الحس الجمالي والوطني للطفل في مرحلة الطفولة المتأخرة وتوثيق التراث الوطني وتقديم محتواه البصري والمعرفي والفني في قالب معاصر وجاذب، يدمج بين المعرفة والترفيه مما يثير في الطفل الإحساس بالوطنية والاعتزاز بالهوية".