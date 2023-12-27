الإحصاء الخليجي: أكثر من 93 مليون جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 97.8%

إجمالي الوفيات خليجياً وصل إلى 19,620 وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,552,281 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 93 مليون جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 93,209,972 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 2,552,281 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,515,435 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,620 حالة حتى يوم أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 97.8%، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 98.6%.