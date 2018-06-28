"الحج": جميع عمليات فرز نتائج طلبات #الحج تمت بشكل إلكتروني

الوزارة أكدت أن هناك نظاماً جديداً للفصل بين المعتمرين والحجاج

أكدت وزارة الحج والعمرة أن جميع عمليات فرز نتائج طلبات #الحج تمّت بشكل إلكتروني.

وأوضحت الوزارة اليوم أن هناك نظاماً جديداً للفصل بين المعتمرين والحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أمس ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج لعام 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد سابق، الذي يأتي انطلاقاً من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة حجاج بيت الله الحرام.

وقالت الوزارة في بيان: عند صدور تصريح الحج بعد استكمال جميع الإجراءات، فيتوجب على المرشح من لم يستكمل التطعيم بجرعتين، مراجعة أحد مراكز لقاحات كورونا، وستصل إليه رسالة نصّية تفيده بتوجهه إلى أحد المراكز في منطقة إقامته لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح عبر تصريح الحج الذي سيمكّنه من التطعيم بها لاستكمال التحصين، إذ إن اللقاح أحد الشروط الأساسية للتسجيل، والجرعة الثانية تعد مطلباً أساسياً للتمكين من أداء الفريضة.