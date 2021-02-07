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شرطة الشرقية: القبض على مواطن تباهى بتحرشه بطفله وحيازته المسكر ونشر مقطعي فيديو بمواقع التواصل

جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولين لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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شرطة الشرقية: القبض على مواطن تباهى بتحرشه بطفله وحيازته المسكر ونشر مقطعي فيديو بمواقع التواصل
سبق

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولين لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
06:22 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2021 - 25 جمادى الآخر 1442
07:59 PM

شرطة الشرقية: القبض على مواطن تباهى بتحرشه بطفله وحيازته المسكر ونشر مقطعي فيديو بمواقع التواصل

جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات وإحالته إلى النيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
4
4,323

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، أنه وبالإشارة إلى مقطعي الفيديو المتداولين لشخص يتباهى بتحرشه بطفلة وحيازة المسكر، وتوثيقه لذلك ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ما يمثل جريمة وفق نظامي مكافحة جريمة التحرش ومكافحة الجرائم المعلوماتية، فقد تمكنت الجهات الأمنية - بفضل الله - من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

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