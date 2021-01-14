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أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه

الأمين وجه بأخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول

شهد مركزا القحمة والحريضة أمطارًا غزيرة خلال اليومين الماضيين؛ حيث سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي ارتفاع منسوب المياه يوم الاثنين 2020/1/11 حيث بلغت 48.2 ملم.

وفي السياق نفسه قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن كمية الأمطار كانت غزيرة للغاية؛ ولذا تم العمل مباشرةً على احتواء منسوب المياه من خلال الآليات والمضخات والكوادر البشرية المختصة، مؤكدًا تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة حسب القراءات الإرشادية بالأمانة.

وأوضح أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، إضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم دعم الجهود بتوجيه عددٍ من البلديات الأخرى للقيام بأعمال احتواء منسوب المياه وإعادة فتح الشوارع والطرقات وأعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية.

وأضاف "الحميدي": أنه عقب هطول الأمطار والسيول قامت الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل وعددٍ من البلديات الأخرى باستنفار كل الفرق الميدانية وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات، فضلاً عن صيانة الواجهة البحرية وتنظيفها والتأكد من سلامة كل مرافقها، إضافةً إلى صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق المخصصة لتلك الأعمال، وتمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات.

ووجه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

حالة الطقس القحمة أمانة عسير أمطار أمانة منطقة عسير سيول أمين منطقة عسير الحريضة أمين عسير الأرصاد عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه
سبق

شهد مركزا القحمة والحريضة أمطارًا غزيرة خلال اليومين الماضيين؛ حيث سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي ارتفاع منسوب المياه يوم الاثنين 2020/1/11 حيث بلغت 48.2 ملم.

وفي السياق نفسه قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن كمية الأمطار كانت غزيرة للغاية؛ ولذا تم العمل مباشرةً على احتواء منسوب المياه من خلال الآليات والمضخات والكوادر البشرية المختصة، مؤكدًا تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة حسب القراءات الإرشادية بالأمانة.

وأوضح أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، إضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم دعم الجهود بتوجيه عددٍ من البلديات الأخرى للقيام بأعمال احتواء منسوب المياه وإعادة فتح الشوارع والطرقات وأعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية.

وأضاف "الحميدي": أنه عقب هطول الأمطار والسيول قامت الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل وعددٍ من البلديات الأخرى باستنفار كل الفرق الميدانية وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات، فضلاً عن صيانة الواجهة البحرية وتنظيفها والتأكد من سلامة كل مرافقها، إضافةً إلى صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق المخصصة لتلك الأعمال، وتمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات.

ووجه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:36 PM

أمانة عسير: أمطار القحمة والحريضة بلغت ٤٨.٢ ملم و"البلديات" تعمل على احتواء المياه

الأمين وجه بأخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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شهد مركزا القحمة والحريضة أمطارًا غزيرة خلال اليومين الماضيين؛ حيث سجلت محطات الرصد الهيدرولوجي ارتفاع منسوب المياه يوم الاثنين 2020/1/11 حيث بلغت 48.2 ملم.

وفي السياق نفسه قال أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي: إن كمية الأمطار كانت غزيرة للغاية؛ ولذا تم العمل مباشرةً على احتواء منسوب المياه من خلال الآليات والمضخات والكوادر البشرية المختصة، مؤكدًا تجاوز معدل هطول الأمطار عن الحالات المطرية المعتادة حسب القراءات الإرشادية بالأمانة.

وأوضح أن الأمانة قامت بتفعيل خطة الطوارئ والأزمات وإرسال فرق التدخل السريع وإحضار مولدات كهربائية لتشغيل محطة تصريف مياه الأمطار بالموقع، إضافة إلى توفير مضخات متنقلة ذات قدرة عالية لتصريف مياه الأمطار.

وأشار إلى أنه تم دعم الجهود بتوجيه عددٍ من البلديات الأخرى للقيام بأعمال احتواء منسوب المياه وإعادة فتح الشوارع والطرقات وأعمال الصيانة للطرق الرئيسية والفرعية بعد موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها مما تسبب في تضرر العديد من الطرق وتأثر الحركة المرورية.

وأضاف "الحميدي": أنه عقب هطول الأمطار والسيول قامت الأمانة ممثلةً في بلدية الساحل وعددٍ من البلديات الأخرى باستنفار كل الفرق الميدانية وإعلان حالة الطوارئ لجميع الفرق التي باشرت مهامها منذ اللحظة الأولى؛ للقيام بعمليات سحب المياه من الأحياء والشوارع وإزالة الصخور التي جرفتها المياه في وسط الطريق عن طريق الجرافات، فضلاً عن صيانة الواجهة البحرية وتنظيفها والتأكد من سلامة كل مرافقها، إضافةً إلى صيانة الطرق الترابية عن طريق الفرق المخصصة لتلك الأعمال، وتمت إعادة تهيئة تلك الطرق المتضررة من جريان السيول وفق ما ورد من بلاغات.

ووجه الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار وتجنب العبور أثناء جريان السيول، والتقيد بالتنبيهات التي توجهها الجهات المختصة في مثل هذه الحالات.

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