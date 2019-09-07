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غدًا.. الأخضر يطير إلى المنامة استعدادًا لمواجهة اليمن

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظُهر غد الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني.

ويواجه "الأخضر" نظيره اليمني الثلاثاء على ملعب البحرين الدولي بالعاصمة المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأنهى المنتخب الوطني اليوم السبت برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام، الذي شهد خوض "الأخضر" مباراة ودية أمس الأول الخميس أمام منتخب مالي، انتهت بالتعادل 1-1.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ في مربعات قبل أن يطبِّق تمارين تكتيكية متنوعة بين الحالتين الهجومية والدفاعية. واختُتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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غدًا.. الأخضر يطير إلى المنامة استعدادًا لمواجهة اليمن
سبق

تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظُهر غد الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني.

ويواجه "الأخضر" نظيره اليمني الثلاثاء على ملعب البحرين الدولي بالعاصمة المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأنهى المنتخب الوطني اليوم السبت برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام، الذي شهد خوض "الأخضر" مباراة ودية أمس الأول الخميس أمام منتخب مالي، انتهت بالتعادل 1-1.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ في مربعات قبل أن يطبِّق تمارين تكتيكية متنوعة بين الحالتين الهجومية والدفاعية. واختُتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

07 سبتمبر 2019 - 8 محرّم 1441
10:40 PM

غدًا.. الأخضر يطير إلى المنامة استعدادًا لمواجهة اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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تغادر بعثة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ظُهر غد الأحد إلى العاصمة البحرينية المنامة استعدادًا لمواجهة المنتخب اليمني.

ويواجه "الأخضر" نظيره اليمني الثلاثاء على ملعب البحرين الدولي بالعاصمة المنامة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأنهى المنتخب الوطني اليوم السبت برنامجه التدريبي في معسكره الإعدادي المقام في الدمام، الذي شهد خوض "الأخضر" مباراة ودية أمس الأول الخميس أمام منتخب مالي، انتهت بالتعادل 1-1.

وأجرى لاعبو المنتخب حصتهم التدريبية مساء على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام تحت إشراف المدير الفني "إيرفي رينارد"، وبدأت بتمارين الإحماء، ثم تمرين الاستحواذ في مربعات قبل أن يطبِّق تمارين تكتيكية متنوعة بين الحالتين الهجومية والدفاعية. واختُتمت الحصة التدريبية بالكرات الثابتة.

على صعيد متصل، شارك لاعب خط الوسط هتان باهبري في التدريبات الجماعية بعد اكتمال جاهزيته.

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