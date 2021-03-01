النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التربية العربي" يحتفي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع

دعمًا للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات نبوغهم

اعتمد مؤتمر مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقد في دولة الكويت "21و22 أكتوبر 2014م" يومًا خليجيًّا للموهبة، تحت مسمى "اليوم الخليجي للموهبة والإبداع" على أن يكون في اليوم الثالث من شهر مارس، وتستمر فعالياته والاحتفاء به خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.

جاءت هذه الخطوة دعمًا للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار، وحرصًا من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالمكتب على تكثيف الجهود للاهتمام بهذه الفئة.

ويأتي تخصيص هذا اليوم متسقًا مع جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج واعتناء دوله الأعضاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين في إطار الاهتمام بالقدرات الكامنة لدى هذه الفئة المتميزة من الأبناء، واقتناعًا بأن نهضة الأمم ورقيَّها وتقدمها لا يتم إلا بعطاء أبنائها وإبداعاتهم وتميزهم وقدرتهم على المنافسة في الميادين المختلفة.

ويسعى المكتب من خلال برامجه للعناية بالموهوبين والمبدعين إلى اكتشافهم المبكر وتنمية السلوك الإيجابي الذي يبرز ما لديهم من مواهب، بالإضافة إلى تهيئة المناخ التربوي المناسب لاستنبات بذور الموهبة والإبداع، وتوفير الرعاية المجتمعية لها في ظل إدراك المحيطين بالموهوب لإمكاناته وخصائصه، وتقديم خدمات تخصصية لتعليم الموهوب وتعويده على كيفية تنمية قدراته وإبراز ملكاته الإبداعية، بما يخدم نفسه ووطنه، الأمر الذي ينعكس على قدرته في مشاركة مجتمعة آماله وطموحاته في التنمية والتطوير.

واحتفاءً بهذا اليوم يعقد المكتب لقاءً عن التوجهات العالمية في العناية بالموهبة والموهوبين

غدًا الموافق 2 مارس 2021م، كما أنشأ "هاشتاق" تحت مسمى (#اليوم_الخليجي_للموهبة_والإبداع)، لتساهم المدارس والجهات ذات العلاقة في إبراز الموهوبين، والكشف عن الخدمات التي تقدم لهم والجهود المبذولة من أجلهم، وبثّ الوعي بالأساليب التربوية لجودة التعامل معهم ورعايتهم وفتح باب الإبداع والابتكار أمامهم. وللتسجيل يرجى زيارة الرابط: projects.abegs.org

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التربية العربي" يحتفي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع
سبق

اعتمد مؤتمر مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقد في دولة الكويت "21و22 أكتوبر 2014م" يومًا خليجيًّا للموهبة، تحت مسمى "اليوم الخليجي للموهبة والإبداع" على أن يكون في اليوم الثالث من شهر مارس، وتستمر فعالياته والاحتفاء به خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.

جاءت هذه الخطوة دعمًا للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار، وحرصًا من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالمكتب على تكثيف الجهود للاهتمام بهذه الفئة.

ويأتي تخصيص هذا اليوم متسقًا مع جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج واعتناء دوله الأعضاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين في إطار الاهتمام بالقدرات الكامنة لدى هذه الفئة المتميزة من الأبناء، واقتناعًا بأن نهضة الأمم ورقيَّها وتقدمها لا يتم إلا بعطاء أبنائها وإبداعاتهم وتميزهم وقدرتهم على المنافسة في الميادين المختلفة.

ويسعى المكتب من خلال برامجه للعناية بالموهوبين والمبدعين إلى اكتشافهم المبكر وتنمية السلوك الإيجابي الذي يبرز ما لديهم من مواهب، بالإضافة إلى تهيئة المناخ التربوي المناسب لاستنبات بذور الموهبة والإبداع، وتوفير الرعاية المجتمعية لها في ظل إدراك المحيطين بالموهوب لإمكاناته وخصائصه، وتقديم خدمات تخصصية لتعليم الموهوب وتعويده على كيفية تنمية قدراته وإبراز ملكاته الإبداعية، بما يخدم نفسه ووطنه، الأمر الذي ينعكس على قدرته في مشاركة مجتمعة آماله وطموحاته في التنمية والتطوير.

واحتفاءً بهذا اليوم يعقد المكتب لقاءً عن التوجهات العالمية في العناية بالموهبة والموهوبين

غدًا الموافق 2 مارس 2021م، كما أنشأ "هاشتاق" تحت مسمى (#اليوم_الخليجي_للموهبة_والإبداع)، لتساهم المدارس والجهات ذات العلاقة في إبراز الموهوبين، والكشف عن الخدمات التي تقدم لهم والجهود المبذولة من أجلهم، وبثّ الوعي بالأساليب التربوية لجودة التعامل معهم ورعايتهم وفتح باب الإبداع والابتكار أمامهم. وللتسجيل يرجى زيارة الرابط: projects.abegs.org

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
04:57 PM

"التربية العربي" يحتفي باليوم الخليجي للموهبة والإبداع

دعمًا للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات نبوغهم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

اعتمد مؤتمر مكتب التربية العربي لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والعشرين المنعقد في دولة الكويت "21و22 أكتوبر 2014م" يومًا خليجيًّا للموهبة، تحت مسمى "اليوم الخليجي للموهبة والإبداع" على أن يكون في اليوم الثالث من شهر مارس، وتستمر فعالياته والاحتفاء به خلال الأسبوع الأول من شهر مارس من كل عام.

جاءت هذه الخطوة دعمًا للبرامج المقدمة لهم بغرض اكتشاف قدراتهم ومجالات إبداعهم، والعمل على توجيهها التوجيه السليم، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع والابتكار، وحرصًا من أصحاب المعالي وزراء التربية والتعليم بالمكتب على تكثيف الجهود للاهتمام بهذه الفئة.

ويأتي تخصيص هذا اليوم متسقًا مع جهود مكتب التربية العربي لدول الخليج واعتناء دوله الأعضاء بالطلاب الموهوبين والمتميزين في إطار الاهتمام بالقدرات الكامنة لدى هذه الفئة المتميزة من الأبناء، واقتناعًا بأن نهضة الأمم ورقيَّها وتقدمها لا يتم إلا بعطاء أبنائها وإبداعاتهم وتميزهم وقدرتهم على المنافسة في الميادين المختلفة.

ويسعى المكتب من خلال برامجه للعناية بالموهوبين والمبدعين إلى اكتشافهم المبكر وتنمية السلوك الإيجابي الذي يبرز ما لديهم من مواهب، بالإضافة إلى تهيئة المناخ التربوي المناسب لاستنبات بذور الموهبة والإبداع، وتوفير الرعاية المجتمعية لها في ظل إدراك المحيطين بالموهوب لإمكاناته وخصائصه، وتقديم خدمات تخصصية لتعليم الموهوب وتعويده على كيفية تنمية قدراته وإبراز ملكاته الإبداعية، بما يخدم نفسه ووطنه، الأمر الذي ينعكس على قدرته في مشاركة مجتمعة آماله وطموحاته في التنمية والتطوير.

واحتفاءً بهذا اليوم يعقد المكتب لقاءً عن التوجهات العالمية في العناية بالموهبة والموهوبين

غدًا الموافق 2 مارس 2021م، كما أنشأ "هاشتاق" تحت مسمى (#اليوم_الخليجي_للموهبة_والإبداع)، لتساهم المدارس والجهات ذات العلاقة في إبراز الموهوبين، والكشف عن الخدمات التي تقدم لهم والجهود المبذولة من أجلهم، وبثّ الوعي بالأساليب التربوية لجودة التعامل معهم ورعايتهم وفتح باب الإبداع والابتكار أمامهم. وللتسجيل يرجى زيارة الرابط: projects.abegs.org

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,565
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,392
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,920

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد
فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

فرحة سعودية غامرة بسلامة أمير الرؤية

علي آل شرمة
في المرمى

في المرمى

بدر الغامدي
سمعة المرأة.. والرداء!

سمعة المرأة.. والرداء!

ماجد البريكان
الرياضة بين الغث والسمين!

الرياضة بين الغث والسمين!

صالح مطر الغامدي
أمانة الرياض.. مَشاهد

أمانة الرياض.. مَشاهد

محمد الحيدر
رمــز العـدالـة..!!

رمــز العـدالـة..!!

أحمد عجب
وَهْم المعرفة

وَهْم المعرفة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة