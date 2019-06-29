أسرة "المرواني" تواصل البحث عنه وتناشد المساعدة

فُقد منذ عامين في أملج.. وتوقعات بأن يكون بين جدة والمدينة

ناشدت أسرة المواطن مسلم مصلح مسلم المرواني، البحث عنه، بعدما فُقِد منذ عامين في محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وقال أخو المفقود ويدعى ربيع مصلح مسلم المرواني لـ"سبق": "مسلم" فُقِدَ منذ عامين، ولم يتم العثور عليه حتى الآن، وأتوقع أن يكون أخي موجوداً ما بين جدة والمدينة المنورة.

ودعا "المرواني" من يعثر على أخيه أو يشاهده في أي مكان، للتواصل عبر الرقم 0532199172.