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أهالي القادسية: شهر ونصف الشهر على تركيب برج الاتصالات دون تشغيل .. و"التعليم" تزيد معاناتنا

الوزارة حولت الطلاب على المنصات الإلكترونية إلى متابعة دراستهم عبر الإنترنت

على الرغم من استبشار أهالي حي دانة القادسية شرق مدينة الرياض (شمال استاد الملك فهد الدولي) من تجاوب شركة الاتصالات لشكواهم القديمة حيال انعدام الاتصال وتغطية شبكة الإنترنت بتركيب برج اتصال بعد أسبوع واحد من نشر سبق للمعاناة تحت عنوان ( نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال... وما خفي أعظم)، إلا أن الفرحة لم تكتمل لأهالي الحي.

فقد تم إهمال هذه المطالبات بتركيب البرج، دون تشغيل فعلي يلبي متطلبات العصر، ويفي بالخدمات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن، حيث مضى أكثر من شهرين على تركيب البرج، دون إيضاح ملابسات عدم تشغيله من شركة الاتصالات السعودية.

وزادت معاناة أهالي الحي بعد قرار وزارة التعليم بتحويل الطلاب على المنصات الإلكترونية وضرورة متابعة دراستهم عبر الإنترنت التي تعد معدومة تمامًا في هذا الحي وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة التعليم تحسبًا لعدم تفشي وباء كورونا في الأوساط التعليمية.

وأكد أهالي الحي لصحيفة "سبق"، أن الأمر بات ضرورة ملحة بعد قرار الوزارة ولم يعد في نطاق الكماليات كما تعده شركة الاتصالات في وقت سابق، ولابد من التحرك لإيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة ولاسيما أن المسألة لا تتجاوز تشغيل البرج فقط.

حي دانة القادسية الرياض برج اتصالات تعليق الدراسة التعليم عن بعد منظومة التعليم الموحدة "نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال".. عبارة تلخّص معاناة حي بالرياض: ما خفي أعظم! تفاعلاً مع "سبق".. تركيب برج اتصالات في "دانة القادسية"

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أهالي القادسية: شهر ونصف الشهر على تركيب برج الاتصالات دون تشغيل .. و"التعليم" تزيد معاناتنا
سبق

على الرغم من استبشار أهالي حي دانة القادسية شرق مدينة الرياض (شمال استاد الملك فهد الدولي) من تجاوب شركة الاتصالات لشكواهم القديمة حيال انعدام الاتصال وتغطية شبكة الإنترنت بتركيب برج اتصال بعد أسبوع واحد من نشر سبق للمعاناة تحت عنوان ( نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال... وما خفي أعظم)، إلا أن الفرحة لم تكتمل لأهالي الحي.

فقد تم إهمال هذه المطالبات بتركيب البرج، دون تشغيل فعلي يلبي متطلبات العصر، ويفي بالخدمات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن، حيث مضى أكثر من شهرين على تركيب البرج، دون إيضاح ملابسات عدم تشغيله من شركة الاتصالات السعودية.

وزادت معاناة أهالي الحي بعد قرار وزارة التعليم بتحويل الطلاب على المنصات الإلكترونية وضرورة متابعة دراستهم عبر الإنترنت التي تعد معدومة تمامًا في هذا الحي وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة التعليم تحسبًا لعدم تفشي وباء كورونا في الأوساط التعليمية.

وأكد أهالي الحي لصحيفة "سبق"، أن الأمر بات ضرورة ملحة بعد قرار الوزارة ولم يعد في نطاق الكماليات كما تعده شركة الاتصالات في وقت سابق، ولابد من التحرك لإيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة ولاسيما أن المسألة لا تتجاوز تشغيل البرج فقط.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
10:55 PM

أهالي القادسية: شهر ونصف الشهر على تركيب برج الاتصالات دون تشغيل .. و"التعليم" تزيد معاناتنا

الوزارة حولت الطلاب على المنصات الإلكترونية إلى متابعة دراستهم عبر الإنترنت

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عبدالله الشهري - الرياض
3
1,619

على الرغم من استبشار أهالي حي دانة القادسية شرق مدينة الرياض (شمال استاد الملك فهد الدولي) من تجاوب شركة الاتصالات لشكواهم القديمة حيال انعدام الاتصال وتغطية شبكة الإنترنت بتركيب برج اتصال بعد أسبوع واحد من نشر سبق للمعاناة تحت عنوان ( نرى الاستاد ولا نستطيع الاتصال... وما خفي أعظم)، إلا أن الفرحة لم تكتمل لأهالي الحي.

فقد تم إهمال هذه المطالبات بتركيب البرج، دون تشغيل فعلي يلبي متطلبات العصر، ويفي بالخدمات التي يجب أن يتمتع بها كل مواطن، حيث مضى أكثر من شهرين على تركيب البرج، دون إيضاح ملابسات عدم تشغيله من شركة الاتصالات السعودية.

وزادت معاناة أهالي الحي بعد قرار وزارة التعليم بتحويل الطلاب على المنصات الإلكترونية وضرورة متابعة دراستهم عبر الإنترنت التي تعد معدومة تمامًا في هذا الحي وذلك ضمن الخطة الاحترازية التي وضعتها وزارة التعليم تحسبًا لعدم تفشي وباء كورونا في الأوساط التعليمية.

وأكد أهالي الحي لصحيفة "سبق"، أن الأمر بات ضرورة ملحة بعد قرار الوزارة ولم يعد في نطاق الكماليات كما تعده شركة الاتصالات في وقت سابق، ولابد من التحرك لإيجاد حلول جذرية لهذه المعاناة ولاسيما أن المسألة لا تتجاوز تشغيل البرج فقط.

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