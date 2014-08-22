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شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد الكليات العلمية والنظرية والمرافق العامة

اتخاذ الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية

تفقد رئيس ‎جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، الكليات العلمية والنظرية بالجامعة والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة والمكاتب الإدارية.

وقال إن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة، لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات.

من جهة ثانية، أكدت جامعة طيبة، على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ضرورة أخذ جرعتي اللقاح، قبل بدء العام الجامعي 1443هـ، علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة، وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين.

كما شددت ‏الجامعة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبهت من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد الكليات العلمية والنظرية والمرافق العامة
سبق

تفقد رئيس ‎جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، الكليات العلمية والنظرية بالجامعة والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة والمكاتب الإدارية.

وقال إن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة، لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات.

من جهة ثانية، أكدت جامعة طيبة، على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ضرورة أخذ جرعتي اللقاح، قبل بدء العام الجامعي 1443هـ، علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة، وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين.

كما شددت ‏الجامعة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبهت من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
07:44 PM

شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقد الكليات العلمية والنظرية والمرافق العامة

اتخاذ الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة لضمان العودة الحضورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقد رئيس ‎جامعة طيبة، الدكتور عبد العزيز السراني، الكليات العلمية والنظرية بالجامعة والفصول الدراسية والمعامل والمرافق العامة والمكاتب الإدارية.

وقال إن الجامعة سوف تتخذ كل الوسائل والتدابير والإجراءات اللازمة، لضمان العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات.

من جهة ثانية، أكدت جامعة طيبة، على منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، ضرورة أخذ جرعتي اللقاح، قبل بدء العام الجامعي 1443هـ، علماً بأنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة، وتطبيق نظام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحق غير المحصنين.

كما شددت ‏الجامعة على جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الجامعي 1443هـ.

ونبهت من أنه سيتم منع دخول غير المحصنين "جرعتين" للجامعة وإيقاف تسجيلهم وتغييبهم لحين أخذ الجرعة الثانية.

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