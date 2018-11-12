النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

بالفيديو.. "وطنيتي منذ صغري" برنامج يثقف الطالبات وطنيًّا في "الابتدائية الـ20" بـ"حوية الطائف"

ارتدين الزي العسكري وأطلقن العبارات والأناشيد حبًّا في الوطن

قدمت الابتدائية العشرون للبنات بالحوية شمال محافظة الطائف مشروعًا وطنيًّا تعليميًّا، تمثل في تطبيق برنامج باسم "وطنيتي منذ صغري"، يختص بطالبات الصفوف الدنيا، ويهدف لتثقيف الطالبات في حب الوطن، وتقوية العلاقة بين الطفل وحب الوطن، باعتباره عماد المستقبل، وأبرز مقدرات الوطن.

وارتدت الطالبات الزي العسكري، وأطلقن العبارات في حب الوطن، كما أنشدن الكثير من الأناشيد الوطنية زهوًا وفخرًا بذلك الوطن.

وأشرف على تطبيق البرنامج قائدة المدرسة حسناء بنت فهيد العتيبي، وهو من فكرة وإعداد المساعدة الإدارية نورة بنت عايض العصيمي.

وتهدف المدرسة إلى اعتماد وتطبيق البرنامج في خارجها من قِبل إدارة التعليم بالطائف،وإمكانية تطبيقه على بقية المراحل التعليمية من أجل تعميمه باعتباره فكرة وطنية رائدة، تزرع حب الوطن وتأصيله في نفوس الطالبات.

يُشار إلى أن المدرسة ستطلق برنامجًا آخر الأسبوع المقبل عن "جنودنا البواسل"، ويتوقع أن يشهد حضورًا من الأمهات والمشرفات في الإدارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "وطنيتي منذ صغري" برنامج يثقف الطالبات وطنيًّا في "الابتدائية الـ20" بـ"حوية الطائف"
سبق

قدمت الابتدائية العشرون للبنات بالحوية شمال محافظة الطائف مشروعًا وطنيًّا تعليميًّا، تمثل في تطبيق برنامج باسم "وطنيتي منذ صغري"، يختص بطالبات الصفوف الدنيا، ويهدف لتثقيف الطالبات في حب الوطن، وتقوية العلاقة بين الطفل وحب الوطن، باعتباره عماد المستقبل، وأبرز مقدرات الوطن.

وارتدت الطالبات الزي العسكري، وأطلقن العبارات في حب الوطن، كما أنشدن الكثير من الأناشيد الوطنية زهوًا وفخرًا بذلك الوطن.

وأشرف على تطبيق البرنامج قائدة المدرسة حسناء بنت فهيد العتيبي، وهو من فكرة وإعداد المساعدة الإدارية نورة بنت عايض العصيمي.

وتهدف المدرسة إلى اعتماد وتطبيق البرنامج في خارجها من قِبل إدارة التعليم بالطائف،وإمكانية تطبيقه على بقية المراحل التعليمية من أجل تعميمه باعتباره فكرة وطنية رائدة، تزرع حب الوطن وتأصيله في نفوس الطالبات.

يُشار إلى أن المدرسة ستطلق برنامجًا آخر الأسبوع المقبل عن "جنودنا البواسل"، ويتوقع أن يشهد حضورًا من الأمهات والمشرفات في الإدارة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:32 PM

بالفيديو.. "وطنيتي منذ صغري" برنامج يثقف الطالبات وطنيًّا في "الابتدائية الـ20" بـ"حوية الطائف"

ارتدين الزي العسكري وأطلقن العبارات والأناشيد حبًّا في الوطن

A A A
فهد العتيبي - الطائف
8
4,025

قدمت الابتدائية العشرون للبنات بالحوية شمال محافظة الطائف مشروعًا وطنيًّا تعليميًّا، تمثل في تطبيق برنامج باسم "وطنيتي منذ صغري"، يختص بطالبات الصفوف الدنيا، ويهدف لتثقيف الطالبات في حب الوطن، وتقوية العلاقة بين الطفل وحب الوطن، باعتباره عماد المستقبل، وأبرز مقدرات الوطن.

وارتدت الطالبات الزي العسكري، وأطلقن العبارات في حب الوطن، كما أنشدن الكثير من الأناشيد الوطنية زهوًا وفخرًا بذلك الوطن.

وأشرف على تطبيق البرنامج قائدة المدرسة حسناء بنت فهيد العتيبي، وهو من فكرة وإعداد المساعدة الإدارية نورة بنت عايض العصيمي.

وتهدف المدرسة إلى اعتماد وتطبيق البرنامج في خارجها من قِبل إدارة التعليم بالطائف،وإمكانية تطبيقه على بقية المراحل التعليمية من أجل تعميمه باعتباره فكرة وطنية رائدة، تزرع حب الوطن وتأصيله في نفوس الطالبات.

يُشار إلى أن المدرسة ستطلق برنامجًا آخر الأسبوع المقبل عن "جنودنا البواسل"، ويتوقع أن يشهد حضورًا من الأمهات والمشرفات في الإدارة.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,736
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,233
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,340

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ
"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

"شرورة" تحتاج إلى المزيد..!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة