بالفيديو.. "وطنيتي منذ صغري" برنامج يثقف الطالبات وطنيًّا في "الابتدائية الـ20" بـ"حوية الطائف"

ارتدين الزي العسكري وأطلقن العبارات والأناشيد حبًّا في الوطن

قدمت الابتدائية العشرون للبنات بالحوية شمال محافظة الطائف مشروعًا وطنيًّا تعليميًّا، تمثل في تطبيق برنامج باسم "وطنيتي منذ صغري"، يختص بطالبات الصفوف الدنيا، ويهدف لتثقيف الطالبات في حب الوطن، وتقوية العلاقة بين الطفل وحب الوطن، باعتباره عماد المستقبل، وأبرز مقدرات الوطن.

وارتدت الطالبات الزي العسكري، وأطلقن العبارات في حب الوطن، كما أنشدن الكثير من الأناشيد الوطنية زهوًا وفخرًا بذلك الوطن.

وأشرف على تطبيق البرنامج قائدة المدرسة حسناء بنت فهيد العتيبي، وهو من فكرة وإعداد المساعدة الإدارية نورة بنت عايض العصيمي.

وتهدف المدرسة إلى اعتماد وتطبيق البرنامج في خارجها من قِبل إدارة التعليم بالطائف،وإمكانية تطبيقه على بقية المراحل التعليمية من أجل تعميمه باعتباره فكرة وطنية رائدة، تزرع حب الوطن وتأصيله في نفوس الطالبات.

يُشار إلى أن المدرسة ستطلق برنامجًا آخر الأسبوع المقبل عن "جنودنا البواسل"، ويتوقع أن يشهد حضورًا من الأمهات والمشرفات في الإدارة.