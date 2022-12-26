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بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.. خلال أسبوع واحد

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.
وراجع عيادة الأمراض الوبائية 106 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 670 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1.692 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 675 طفلًا، وعيادة الصحة الإنجابية 36 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 62 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 237 مستفيدًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 2.457 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 3.143 فردًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.475 مريضًا، وقسم نقل الدم 9 مستفيدين، وراجع قسم التوليد 36 مراجعًا، وقسم التنويم شخصان.

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بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا
سبق

قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.
وراجع عيادة الأمراض الوبائية 106 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 670 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1.692 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 675 طفلًا، وعيادة الصحة الإنجابية 36 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 62 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 237 مستفيدًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 2.457 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 3.143 فردًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.475 مريضًا، وقسم نقل الدم 9 مستفيدين، وراجع قسم التوليد 36 مراجعًا، وقسم التنويم شخصان.

25 ديسمبر 2021 - 21 جمادى الأول 1443
05:47 PM

بالصور.. العيادات الطبية المتنقلة في الخوخة تقدم خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا

التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة.. خلال أسبوع واحد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 3.483 مستفيدًا خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 1 ديسمبر 2021م.
وراجع عيادة الأمراض الوبائية 106 مستفيدين، وعيادة الطوارئ 670 مستفيدًا، وعيادة الباطنية 1.692 شخصًا، فيما راجع عيادة الأطفال 675 طفلًا، وعيادة الصحة الإنجابية 36 حالة، وعيادة التغذية العلاجية 62 مستفيدًا، كما راجع قسم التضميد والجراحة 237 مستفيدًا، والإحالة الطبية 5 مستفيدين.
وفي مجال الخدمات المرافقة أُجري 2.457 فحصًا مخبريًا، وصُرفت الأدوية لـ 3.143 فردًا، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 1.475 مريضًا، وقسم نقل الدم 9 مستفيدين، وراجع قسم التوليد 36 مراجعًا، وقسم التنويم شخصان.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,974
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,580
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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