النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بتوجيه أمير الباحة .. إيواء 135 عاملاً في عددٍ من مدارس بلجرشي

"أبو خشيم": سيتم إجراء الكشف الدوري عليهم طيلة فترة إقامتهم

أنهت لجنة متابعة أوضاع العمال وإسكانهم بمحافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، إيواء أكثر من 135 عاملاً في عددٍ من المدارس بالمحافظة كمرحلة أولى.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، بمعالجة إسكان العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع الاشتراطات الصحية، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم صدور توجيه أمير الباحة بتشكيل لجنة خماسية تضم المحافظة والشرطة والبلدية والشؤون الصحية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة أوضاع إسكان العمالة التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وتوزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم ونقلهم إلى المدارس الحكومية بعد تطهيرها وتعقيمها إضافة إلى إجراء الفحص البصري والعلامات الحيوية على العمالة قبل إيوائهم، مشيرًا إلى أن جميع الفحوص تؤكد سلامتهم ولله الحمد.

وأكد "أبو خشيم" أن اللجنة حرصت على الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة من حيث التباعد بين العمالة وتوعيتهم بالالتزام والتعليمات الوقائية فضلاً عن إجراء الكشف الدوري على العمالة طيلة فترة إقامتهم بالإسكان المؤقت.

الباحة العمال المدارس فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بتوجيه أمير الباحة .. إيواء 135 عاملاً في عددٍ من مدارس بلجرشي
سبق

أنهت لجنة متابعة أوضاع العمال وإسكانهم بمحافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، إيواء أكثر من 135 عاملاً في عددٍ من المدارس بالمحافظة كمرحلة أولى.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، بمعالجة إسكان العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع الاشتراطات الصحية، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم صدور توجيه أمير الباحة بتشكيل لجنة خماسية تضم المحافظة والشرطة والبلدية والشؤون الصحية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة أوضاع إسكان العمالة التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وتوزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم ونقلهم إلى المدارس الحكومية بعد تطهيرها وتعقيمها إضافة إلى إجراء الفحص البصري والعلامات الحيوية على العمالة قبل إيوائهم، مشيرًا إلى أن جميع الفحوص تؤكد سلامتهم ولله الحمد.

وأكد "أبو خشيم" أن اللجنة حرصت على الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة من حيث التباعد بين العمالة وتوعيتهم بالالتزام والتعليمات الوقائية فضلاً عن إجراء الكشف الدوري على العمالة طيلة فترة إقامتهم بالإسكان المؤقت.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
09:30 PM

بتوجيه أمير الباحة .. إيواء 135 عاملاً في عددٍ من مدارس بلجرشي

"أبو خشيم": سيتم إجراء الكشف الدوري عليهم طيلة فترة إقامتهم

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
509

أنهت لجنة متابعة أوضاع العمال وإسكانهم بمحافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، إيواء أكثر من 135 عاملاً في عددٍ من المدارس بالمحافظة كمرحلة أولى.

وفي التفاصيل، يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة، بمعالجة إسكان العمالة الوافدة التي لا تتناسب مع الاشتراطات الصحية، وذلك للحد من تداعيات فيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، أوضح محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم صدور توجيه أمير الباحة بتشكيل لجنة خماسية تضم المحافظة والشرطة والبلدية والشؤون الصحية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لمعالجة أوضاع إسكان العمالة التي لا تتوفر فيها الاشتراطات الصحية وتوزيع كثافة العمالة داخل مجمعات سكنهم ونقلهم إلى المدارس الحكومية بعد تطهيرها وتعقيمها إضافة إلى إجراء الفحص البصري والعلامات الحيوية على العمالة قبل إيوائهم، مشيرًا إلى أن جميع الفحوص تؤكد سلامتهم ولله الحمد.

وأكد "أبو خشيم" أن اللجنة حرصت على الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة من الجهات المختصة من حيث التباعد بين العمالة وتوعيتهم بالالتزام والتعليمات الوقائية فضلاً عن إجراء الكشف الدوري على العمالة طيلة فترة إقامتهم بالإسكان المؤقت.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,251
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,560
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,119
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,297

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة