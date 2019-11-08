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"بومبيو": التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّاتها ولن نسمح بذلك

قال إنها تريد ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو؛ من نيّات إيران العدونية، وقال "إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتطوير قدرتها النووية".

وقال "بومبيو"، إن التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّات النظام طوال الوقت، ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب، في حين تقوّض سيادة جيرانه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "يجب على أعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون حقاً بهجمات إيران الأخيرة واستفزازاتها أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بسلاح نووي، إن الولايات المتحدة لن تسمح لذلك بالحدوث".

وتابع، "إن توسع إيران في أنشطة الانتشار الحسّاسة يُثير المخاوف من أن إيران تهيئ نفسها لاتخاذ خيار الشروع السريع في النشاط النووي، وحان الوقت الآن لجميع الدول أن ترفض الابتزاز النووي لهذا النظام واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط.. إن استفزازات إيران المستمرة والمتعدّدة تتطلب مثل هذا العمل".

وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو نيّات إيران العدونية

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّاتها ولن نسمح بذلك
سبق

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو؛ من نيّات إيران العدونية، وقال "إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتطوير قدرتها النووية".

وقال "بومبيو"، إن التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّات النظام طوال الوقت، ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب، في حين تقوّض سيادة جيرانه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "يجب على أعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون حقاً بهجمات إيران الأخيرة واستفزازاتها أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بسلاح نووي، إن الولايات المتحدة لن تسمح لذلك بالحدوث".

وتابع، "إن توسع إيران في أنشطة الانتشار الحسّاسة يُثير المخاوف من أن إيران تهيئ نفسها لاتخاذ خيار الشروع السريع في النشاط النووي، وحان الوقت الآن لجميع الدول أن ترفض الابتزاز النووي لهذا النظام واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط.. إن استفزازات إيران المستمرة والمتعدّدة تتطلب مثل هذا العمل".

08 نوفمبر 2019 - 11 ربيع الأول 1441
01:29 PM

"بومبيو": التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّاتها ولن نسمح بذلك

قال إنها تريد ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايكل ر. بومبيو؛ من نيّات إيران العدونية، وقال "إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتطوير قدرتها النووية".

وقال "بومبيو"، إن التصعيدات النووية الأخيرة لإيران تعكس نيّات النظام طوال الوقت، ابتزاز المجتمع الدولي لقبول العنف والإرهاب، في حين تقوّض سيادة جيرانه.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، "يجب على أعضاء المجتمع الدولي الذين يهتمون حقاً بهجمات إيران الأخيرة واستفزازاتها أن يتخيلوا كيف تتصرف إيران بسلاح نووي، إن الولايات المتحدة لن تسمح لذلك بالحدوث".

وتابع، "إن توسع إيران في أنشطة الانتشار الحسّاسة يُثير المخاوف من أن إيران تهيئ نفسها لاتخاذ خيار الشروع السريع في النشاط النووي، وحان الوقت الآن لجميع الدول أن ترفض الابتزاز النووي لهذا النظام واتخاذ خطوات جادة لزيادة الضغط.. إن استفزازات إيران المستمرة والمتعدّدة تتطلب مثل هذا العمل".

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