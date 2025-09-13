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مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح

قبل مواجهة باختاكور في الجولة الثالثة من دوري الأبطال

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، إن ثقته كبيرة في عناصر فريقه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً على أنهم عادوا إلى البطولة من أجل استكمال قصة النجاح.
ويلتقي الهلال، الاثنين ، نظيره باختاكور الأوزبكي لحساب (الثالثة من دوري أبطال آسيا) التي تستأنف منافستها بعد التوقف الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف "رازفان" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المواجهة: "سنعود لاستكمال قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها، قدمنا إلى هنا برغبة الوصول إلى نهائي البطولة، بعد أن حققنا الدوري".
وأضاف: "مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور بعد خوضنا العديد من اللقاءات في الدوري عقب العودة من الجائحة، نملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين بفيروس كورونا، وضعنا في خططنا مع بداية الموسم حدوث إصابات للاعبين، ولأننا فريق متميز لدينا البديل الجاهز دائمًا".

الهلال الروماني رازفان لوشيسكو

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح
سبق

قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، إن ثقته كبيرة في عناصر فريقه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً على أنهم عادوا إلى البطولة من أجل استكمال قصة النجاح.
ويلتقي الهلال، الاثنين ، نظيره باختاكور الأوزبكي لحساب (الثالثة من دوري أبطال آسيا) التي تستأنف منافستها بعد التوقف الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف "رازفان" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المواجهة: "سنعود لاستكمال قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها، قدمنا إلى هنا برغبة الوصول إلى نهائي البطولة، بعد أن حققنا الدوري".
وأضاف: "مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور بعد خوضنا العديد من اللقاءات في الدوري عقب العودة من الجائحة، نملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين بفيروس كورونا، وضعنا في خططنا مع بداية الموسم حدوث إصابات للاعبين، ولأننا فريق متميز لدينا البديل الجاهز دائمًا".

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
03:12 PM

مدرب الهلال "رازفان ": عدنا إلى البطولة لاستكمال قصة النجاح

قبل مواجهة باختاكور في الجولة الثالثة من دوري الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الروماني رازفان لوشيسكو، إن ثقته كبيرة في عناصر فريقه على تجاوز هذه المرحلة الصعبة، مؤكداً على أنهم عادوا إلى البطولة من أجل استكمال قصة النجاح.
ويلتقي الهلال، الاثنين ، نظيره باختاكور الأوزبكي لحساب (الثالثة من دوري أبطال آسيا) التي تستأنف منافستها بعد التوقف الاثنين في العاصمة القطرية الدوحة.
وأضاف "رازفان" في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المواجهة: "سنعود لاستكمال قصة النجاح، وهذه مرحلة مهمة من مراحل استمرار تحقيق الطموحات التي نسعى لها، قدمنا إلى هنا برغبة الوصول إلى نهائي البطولة، بعد أن حققنا الدوري".
وأضاف: "مستعدون جيدًا لمواجهة باختاكور بعد خوضنا العديد من اللقاءات في الدوري عقب العودة من الجائحة، نملك لاعبين متميزين لديهم القدرة على تعويض غياب المصابين بفيروس كورونا، وضعنا في خططنا مع بداية الموسم حدوث إصابات للاعبين، ولأننا فريق متميز لدينا البديل الجاهز دائمًا".

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