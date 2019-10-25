أمريكا تطالب رعاياها في السودان بالبقاء في أماكنهم

السفارة أشارت إلى إغلاق الجيش مناطق في الخرطوم

طالبت السفارة الأمريكية في الخرطوم، اليوم الاثنين، المواطنين الأمريكيين في السودان بالبقاء في أماكنهم ومتابعة ما يجري، بعد أن أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الذي كان يرأس مجلس السيادة، حالة الطوارئ في البلاد.

وذكرت السفارة أنها تلقّت تقارير تفيد بأن القوات المسلحة تغلق مناطق معينة في الخرطوم وما حولها.

وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق اليوم السيطرة على السلطة في البلاد، وحل المؤسسات الانتقالية، وإعلان حال الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة.