"التجارة" تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
ضمن جولاتها لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بمناطق المملكة
نفذت وزارة التجارة 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.
وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
"التجارة" تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-01-31
نفذت وزارة التجارة 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.
وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
09:04 PM
"التجارة" تضبط 417 مخالفة تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال أسبوع
ضمن جولاتها لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع بمناطق المملكة
نفذت وزارة التجارة 4,306 جولات تفتيشية خلال الأسبوع الماضي الفترة من (22 إلى 28 يناير 2021م) لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في مناطق المملكة كافة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".
وحررت الفرق خلال الجولات التي شملت الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 417 مخالفة فورية، كما رصدت مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.
وتؤكد "التجارة" مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.