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"القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية

خادم الحرمين: نتمنى للمصابين الشفاء العاجل راجين عودة المفقودين سالمين

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك: علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الفيضان.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً عودة المفقودين سالمين".

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية
سبق

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك: علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الفيضان.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً عودة المفقودين سالمين".

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
02:06 PM

"القيادة" تعزي رئيس الهند في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية

خادم الحرمين: نتمنى للمصابين الشفاء العاجل راجين عودة المفقودين سالمين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند، في ضحايا الفيضان الناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين.

وقال الملك: علمنا بنبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عن ذلك من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، لنعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، راجين عودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للرئيس رام ناث كوفيند رئيس جمهورية الهند في ضحايا الفيضان.

وقال سمو ولي العهد: بلغني نبأ حدوث فيضان ناجم عن انهيار كتلة جليدية في ولاية أوتاراخند، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل، راجياً عودة المفقودين سالمين".

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