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مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة

تضمنت الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية والتوعوية.. وشملت مدن وقرى المحافظة

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 13301 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 672 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

فيما يواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 169مريضًا ومريضة حتى نهاية العام 2020م من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 تمريض رجال، وممرضة، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

يُشار إلى أن الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى استمرت في تقديم الخدمات للمرضى المسجلين خلال جائحة كورونا حيث قامت بتفعيل عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم من العدوى كمبادرة توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، وتوفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى (أسرّة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة) إضافة إلى الاستشارات الطبية الهاتفية والمرئية لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.

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مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة
سبق

نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 13301 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 672 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

فيما يواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 169مريضًا ومريضة حتى نهاية العام 2020م من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 تمريض رجال، وممرضة، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

يُشار إلى أن الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى استمرت في تقديم الخدمات للمرضى المسجلين خلال جائحة كورونا حيث قامت بتفعيل عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم من العدوى كمبادرة توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، وتوفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى (أسرّة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة) إضافة إلى الاستشارات الطبية الهاتفية والمرئية لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442
12:28 AM

مستشفى صامطة تنفذ "13301 " زيارة منزلية استفاد منها 672 مريضًا ومريضة

تضمنت الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية والتوعوية.. وشملت مدن وقرى المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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نفذ فريق الرعاية الصحية المنزلية بمستشفى صامطة العام منذ انطلاق البرنامج بالمستشفى 13301 زيارة طبية منزلية استفاد من خدماتها 672 مريضًا ومريضة على مستوى محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

فيما يواصل الفريق تقديم خدماته الطبية للمرضى المسجلين بالمحافظة، وهم أكثر من 169مريضًا ومريضة حتى نهاية العام 2020م من قِبل فريق طبي تم تجهيزه باللوازم الطبية الكافية واللازمة لاحتياجات المرضى ويتكون الفريق من طبيب و3 تمريض رجال، وممرضة، واختصاصية اجتماعية وسكرتيرة طبية وفنيي علاج طبيعي.

ويقدم فريق الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى خدمات طبية (علاجية, وقائية, توعوية, تأهيلية، اجتماعية) لفئات معينة من المرضى بين أهليهم وذويهم في أماكن إقامتهم وفق معايير محددة من خلال الفريق الطبي المؤهل.

يُشار إلى أن الرعاية الصحية المنزلية بالمستشفى استمرت في تقديم الخدمات للمرضى المسجلين خلال جائحة كورونا حيث قامت بتفعيل عددٍ من المبادرات التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المرضى ووقايتهم من العدوى كمبادرة توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية إلى منازل المرضى، وتوفير وتسليم الأجهزة الطبية للمرضى (أسرّة طبية، مراتب هوائية، كراسي متحركة) إضافة إلى الاستشارات الطبية الهاتفية والمرئية لضمان متابعة حالة المرضى الصحية أثناء الجائحة.

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