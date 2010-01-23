"الشيوخ الأمريكي" يصوت على تسمية جانيت يلين وزيرة للخزانة.. الاثنين القادم

أكد كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أن المجلس سيصوت على تعيين جانيت يلين وزيرة جديدة للخزانة الأمريكية يوم الاثنين القادم.

ويأتي ذلك وسط التوقعات بحصولها على موافقة مجلس الشيوخ بسهولة؛ حيث وافقت لجنة الشؤون المالية في المجلس بالإجماع، يوم الجمعة، على تعيينها في هذا المنصب.

وقال السيناتور الجمهوري مايك كرابو: "لدي خلافات شديدة مع الدكتورة يلين بشأن عدد من مواقفها، وخاصة بشأن سياسة الضرائب، لكنها تعهدت بأنها ستعمل معنا"، مضيفًا أن نتائج التصويت في اللجنة تدل على سعي المشرعين للتعاون.