أجساد لا تتحمل البرود.. آباء يطالبون بتأخير دوام الطلاب بالرياض.. الحرارة 3

فيما وجهت الإدارة قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم حرصًا على السلامة

هَوَت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، صباح اليوم؛ وذلك بعد الساعة السادسة؛ لتسجل ثلاث درجات مئوية، صاحَبَتها موجة هواء باردة؛ حيث جاء ذلك وسط مطالبات بتأخير دوام الطلاب والطالبات إلى الساعة الثامنة والنصف على أقل تقدير؛ خاصة وأن وقت شروق الشمس يأتي بعد السادسة والنصف.

وتوقع خبراء طقس أن موجة البرد التي بدأت يوم أمس، ستكون الأقوى والأشد هذا الأسبوع؛ حيث ستستمر إلى منتصفه، وبيّن عدد من أولياء الأمور أن درجات الحرارة انخفضت صباح اليوم بشكل كبير جدًّا؛ وهو ما يؤثّر حتمًا على صحة الطلاب؛ لا سيما الصغار منهم ممن يدرسون بالمرحلة الابتدائية؛ مشيرين إلى أن أجسادهم لا تحتمل شدة البرودة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالرياض قد وجهت قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: "نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات؛ فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي".

وأكد خبراء طقس أننا نعيش حاليًا بدايات موجات "الشبط" المسمى "مقرقع البيبان" مصحوبة برياح نشطة وشديدة أحيانًا، وقد بدأ نوء الشبط منذ أيام قليلة، وتبقى على نهايته 16 يومًا، وهو أشد برودة من "المربعانية"، ثم يليه آخر نوء في الشتاء وهو "العقارب"، يخف فيه البرد كثيرًا وتعتدل الأجواء ويجب أخذ الحيطة وإجراءات السلامة.

وأشاروا إلى أن الموجة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وكانت ذروتها الأربعاء والخميس، وانتهت الجمعة؛ بينما الموجة الثانية وهي الأقوى والأشد بدأت أمس السبت، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية.

وقالوا: إن الزائر الأبيض يعود من جديد، بمنخفضين قطبيين استقبلتهما الجزيرة العربية من 21 يناير 2020؛ حيث تساقطت الثلوج وهطلت معها أمطار خفيفة على: (الحدود الشمالية، وعرعر، وطريف، والقريات، والجوف) وتتفاوت الغزارة على المنطقة الشرقية، والخفجي، والدمام، والجبيل، ودولة الكويت، والمنطقة الجنوبية، وأبها، والباحة، والطائف.

ولفتوا إلى أن درجات الحرارة في مناطق المملكة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر جنوب تبوك، وعلى تيماء والعلا، وباقي المناطق 10 درجات، وما دونها الصغرى والمدينة المنورة 3 درجات، ومكة المكرمة 10 درجات، والرياض درجتان مئويتان.