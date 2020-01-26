النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أجساد لا تتحمل البرود.. آباء يطالبون بتأخير دوام الطلاب بالرياض.. الحرارة 3

فيما وجهت الإدارة قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم حرصًا على السلامة

هَوَت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، صباح اليوم؛ وذلك بعد الساعة السادسة؛ لتسجل ثلاث درجات مئوية، صاحَبَتها موجة هواء باردة؛ حيث جاء ذلك وسط مطالبات بتأخير دوام الطلاب والطالبات إلى الساعة الثامنة والنصف على أقل تقدير؛ خاصة وأن وقت شروق الشمس يأتي بعد السادسة والنصف.

وتوقع خبراء طقس أن موجة البرد التي بدأت يوم أمس، ستكون الأقوى والأشد هذا الأسبوع؛ حيث ستستمر إلى منتصفه، وبيّن عدد من أولياء الأمور أن درجات الحرارة انخفضت صباح اليوم بشكل كبير جدًّا؛ وهو ما يؤثّر حتمًا على صحة الطلاب؛ لا سيما الصغار منهم ممن يدرسون بالمرحلة الابتدائية؛ مشيرين إلى أن أجسادهم لا تحتمل شدة البرودة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالرياض قد وجهت قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: "نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات؛ فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي".

وأكد خبراء طقس أننا نعيش حاليًا بدايات موجات "الشبط" المسمى "مقرقع البيبان" مصحوبة برياح نشطة وشديدة أحيانًا، وقد بدأ نوء الشبط منذ أيام قليلة، وتبقى على نهايته 16 يومًا، وهو أشد برودة من "المربعانية"، ثم يليه آخر نوء في الشتاء وهو "العقارب"، يخف فيه البرد كثيرًا وتعتدل الأجواء ويجب أخذ الحيطة وإجراءات السلامة.

وأشاروا إلى أن الموجة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وكانت ذروتها الأربعاء والخميس، وانتهت الجمعة؛ بينما الموجة الثانية وهي الأقوى والأشد بدأت أمس السبت، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية.

وقالوا: إن الزائر الأبيض يعود من جديد، بمنخفضين قطبيين استقبلتهما الجزيرة العربية من 21 يناير 2020؛ حيث تساقطت الثلوج وهطلت معها أمطار خفيفة على: (الحدود الشمالية، وعرعر، وطريف، والقريات، والجوف) وتتفاوت الغزارة على المنطقة الشرقية، والخفجي، والدمام، والجبيل، ودولة الكويت، والمنطقة الجنوبية، وأبها، والباحة، والطائف.

ولفتوا إلى أن درجات الحرارة في مناطق المملكة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر جنوب تبوك، وعلى تيماء والعلا، وباقي المناطق 10 درجات، وما دونها الصغرى والمدينة المنورة 3 درجات، ومكة المكرمة 10 درجات، والرياض درجتان مئويتان.

حالة الطقس انخفاض درجات الحرارة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجساد لا تتحمل البرود.. آباء يطالبون بتأخير دوام الطلاب بالرياض.. الحرارة 3
سبق

هَوَت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، صباح اليوم؛ وذلك بعد الساعة السادسة؛ لتسجل ثلاث درجات مئوية، صاحَبَتها موجة هواء باردة؛ حيث جاء ذلك وسط مطالبات بتأخير دوام الطلاب والطالبات إلى الساعة الثامنة والنصف على أقل تقدير؛ خاصة وأن وقت شروق الشمس يأتي بعد السادسة والنصف.

وتوقع خبراء طقس أن موجة البرد التي بدأت يوم أمس، ستكون الأقوى والأشد هذا الأسبوع؛ حيث ستستمر إلى منتصفه، وبيّن عدد من أولياء الأمور أن درجات الحرارة انخفضت صباح اليوم بشكل كبير جدًّا؛ وهو ما يؤثّر حتمًا على صحة الطلاب؛ لا سيما الصغار منهم ممن يدرسون بالمرحلة الابتدائية؛ مشيرين إلى أن أجسادهم لا تحتمل شدة البرودة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالرياض قد وجهت قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: "نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات؛ فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي".

وأكد خبراء طقس أننا نعيش حاليًا بدايات موجات "الشبط" المسمى "مقرقع البيبان" مصحوبة برياح نشطة وشديدة أحيانًا، وقد بدأ نوء الشبط منذ أيام قليلة، وتبقى على نهايته 16 يومًا، وهو أشد برودة من "المربعانية"، ثم يليه آخر نوء في الشتاء وهو "العقارب"، يخف فيه البرد كثيرًا وتعتدل الأجواء ويجب أخذ الحيطة وإجراءات السلامة.

وأشاروا إلى أن الموجة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وكانت ذروتها الأربعاء والخميس، وانتهت الجمعة؛ بينما الموجة الثانية وهي الأقوى والأشد بدأت أمس السبت، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية.

وقالوا: إن الزائر الأبيض يعود من جديد، بمنخفضين قطبيين استقبلتهما الجزيرة العربية من 21 يناير 2020؛ حيث تساقطت الثلوج وهطلت معها أمطار خفيفة على: (الحدود الشمالية، وعرعر، وطريف، والقريات، والجوف) وتتفاوت الغزارة على المنطقة الشرقية، والخفجي، والدمام، والجبيل، ودولة الكويت، والمنطقة الجنوبية، وأبها، والباحة، والطائف.

ولفتوا إلى أن درجات الحرارة في مناطق المملكة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر جنوب تبوك، وعلى تيماء والعلا، وباقي المناطق 10 درجات، وما دونها الصغرى والمدينة المنورة 3 درجات، ومكة المكرمة 10 درجات، والرياض درجتان مئويتان.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
08:40 AM

أجساد لا تتحمل البرود.. آباء يطالبون بتأخير دوام الطلاب بالرياض.. الحرارة 3

فيما وجهت الإدارة قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم حرصًا على السلامة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
13
9,451

هَوَت درجات الحرارة في العاصمة الرياض، صباح اليوم؛ وذلك بعد الساعة السادسة؛ لتسجل ثلاث درجات مئوية، صاحَبَتها موجة هواء باردة؛ حيث جاء ذلك وسط مطالبات بتأخير دوام الطلاب والطالبات إلى الساعة الثامنة والنصف على أقل تقدير؛ خاصة وأن وقت شروق الشمس يأتي بعد السادسة والنصف.

وتوقع خبراء طقس أن موجة البرد التي بدأت يوم أمس، ستكون الأقوى والأشد هذا الأسبوع؛ حيث ستستمر إلى منتصفه، وبيّن عدد من أولياء الأمور أن درجات الحرارة انخفضت صباح اليوم بشكل كبير جدًّا؛ وهو ما يؤثّر حتمًا على صحة الطلاب؛ لا سيما الصغار منهم ممن يدرسون بالمرحلة الابتدائية؛ مشيرين إلى أن أجسادهم لا تحتمل شدة البرودة.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بالرياض قد وجهت قادة المدارس بإلغاء الاصطفاف الصباحي اليوم الأحد؛ حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات.

وقالت الإدارة: "نظرًا لانخفاض درجات الحرارة، وحرصًا على صحة الطلاب والطالبات؛ فقد وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض قادة المدارس بممارسة صلاحيتهم في إلغاء الاصطفاف الصباحي في الأماكن المفتوحة، ومراعاة ذلك طوال اليوم الدراسي".

وأكد خبراء طقس أننا نعيش حاليًا بدايات موجات "الشبط" المسمى "مقرقع البيبان" مصحوبة برياح نشطة وشديدة أحيانًا، وقد بدأ نوء الشبط منذ أيام قليلة، وتبقى على نهايته 16 يومًا، وهو أشد برودة من "المربعانية"، ثم يليه آخر نوء في الشتاء وهو "العقارب"، يخف فيه البرد كثيرًا وتعتدل الأجواء ويجب أخذ الحيطة وإجراءات السلامة.

وأشاروا إلى أن الموجة الأولى بدأت يوم الثلاثاء الماضي، وكانت ذروتها الأربعاء والخميس، وانتهت الجمعة؛ بينما الموجة الثانية وهي الأقوى والأشد بدأت أمس السبت، وتستمر إلى منتصف الأسبوع، وتعتبر أقوى من الموجات الماضية.

وقالوا: إن الزائر الأبيض يعود من جديد، بمنخفضين قطبيين استقبلتهما الجزيرة العربية من 21 يناير 2020؛ حيث تساقطت الثلوج وهطلت معها أمطار خفيفة على: (الحدود الشمالية، وعرعر، وطريف، والقريات، والجوف) وتتفاوت الغزارة على المنطقة الشرقية، والخفجي، والدمام، والجبيل، ودولة الكويت، والمنطقة الجنوبية، وأبها، والباحة، والطائف.

ولفتوا إلى أن درجات الحرارة في مناطق المملكة تصل إلى 4 درجات تحت الصفر جنوب تبوك، وعلى تيماء والعلا، وباقي المناطق 10 درجات، وما دونها الصغرى والمدينة المنورة 3 درجات، ومكة المكرمة 10 درجات، والرياض درجتان مئويتان.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,385
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,187
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,620
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,288

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة