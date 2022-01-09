"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان: حالة تتواصل حتى 7 مساءً

مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: أبوعريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، والدرب، وبيش، وأحد المسارحة، والطوال، وصبيا، وضمد.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.