معرض توعوي لمرضى السكري وكورونا بمستشفى "الخاصرة" العام

لرفع الثقافة الصحية وتوضيح العلاقة بينهما

تزامناً مع حملة اليوم العالمي للسكري، أقام مستشفى الخاصرة العام ممثلاً بقسم التوعية والتثقيف الصحي معرضاً توعوياً، افتتحه مدير المستشفى حمود بن مرزوق المرشدي، وبحضور نائبه والطاقم الطبي والإداري بالمستشفى.

وتهدف الحملة إلى رعاية مرضى السكري خلال جائحة كورونا بعد فترة العزل، إضافة إلى رفع درجة الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع عن عوامل الخطورة المؤدية إلى داء السكري وذلك طيلة شهر نوفمبر.



كما أقام قسم الشؤون الأكاديمية والتدريب بمستشفى الخاصرة العام محاضرة بعنوان (العلاقة بين مرض السكري وكوفيد-١٩).