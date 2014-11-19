النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 35 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 42 خلال الـ24 ساعة الماضية

إمام المسجد النبوي يستعرض الدروس المستفادة من حديث "أفشوا السلام وأطعموا الطعام"

قال: إن دخول الجنة بسلام هو فضل الله على من صبر على المشقة وصابر على جفاء الناس

ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، اليوم في خطبة الجمعة أن من اتقى الله تعالى وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.
وقال "الثبيتي": عن عبدالله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله ثلاثا فجئت في الناس لأنظر فلما تبّينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

وأوضح "الثبيتي" أن هذا الحديث عظيم جمع جلال الدين وجمال الإسلام ليؤسس منظومة المجتمع المتآخي الراقي المتكاتف مجتمع العطاء والرحمة والسخاء الذي يتسم بمكارم الأخلاق ونبل المعاملة وهو حديث عميق في معناه قوي في مبناه عظيم في مغزاه يبقى أثره في نفس من سمعه ورواه فيه أعمال تقوي الوشائج وترتقي بسلوك المجتمع وتنميته وتخفف الفقر وتشبع الأمن وتنقي المجتمع من الضغائن والأحقاد ولوثات النفوس ، مبينا أن (أفشَوا السَلام) إحسَان بالقول و(أطعموا الطعام) إحسان بالفعل وترسَيخ لقيمة البذل والتآلف واسَتدعاء لَمعاني الأخوة وحسَن الجوار، و(صِلوا الأرحام) حقهم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والفقراء قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ * قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى * وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ * وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، والسخاء عليهم ثواب مضاعف قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"، صلة الرحم بالقول الطيب والوجه النير وتعاهدهم بالزيارة والنصح ومساندة المكروب وعيادة المريض والصفح عن عثراتهم واجتناب الإضرار بهم سواء بالقول أو بالفعل.

وأضاف: (تدخلوا الجنة بسلام) هذا لمن أمضى حياته في طريق السلام والإحسان بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام الليل فإن الجزاء من جنس العمل قال تعالى: {للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين}، إن دخول الجنة بسلام هو فضل الله على من صبر على المشقة وصابر على جفاء الناس في كل تعاملاته لقوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} فصبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إمام المسجد النبوي يستعرض الدروس المستفادة من حديث "أفشوا السلام وأطعموا الطعام"
سبق

ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، اليوم في خطبة الجمعة أن من اتقى الله تعالى وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.
وقال "الثبيتي": عن عبدالله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله ثلاثا فجئت في الناس لأنظر فلما تبّينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

وأوضح "الثبيتي" أن هذا الحديث عظيم جمع جلال الدين وجمال الإسلام ليؤسس منظومة المجتمع المتآخي الراقي المتكاتف مجتمع العطاء والرحمة والسخاء الذي يتسم بمكارم الأخلاق ونبل المعاملة وهو حديث عميق في معناه قوي في مبناه عظيم في مغزاه يبقى أثره في نفس من سمعه ورواه فيه أعمال تقوي الوشائج وترتقي بسلوك المجتمع وتنميته وتخفف الفقر وتشبع الأمن وتنقي المجتمع من الضغائن والأحقاد ولوثات النفوس ، مبينا أن (أفشَوا السَلام) إحسَان بالقول و(أطعموا الطعام) إحسان بالفعل وترسَيخ لقيمة البذل والتآلف واسَتدعاء لَمعاني الأخوة وحسَن الجوار، و(صِلوا الأرحام) حقهم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والفقراء قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ * قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى * وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ * وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، والسخاء عليهم ثواب مضاعف قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"، صلة الرحم بالقول الطيب والوجه النير وتعاهدهم بالزيارة والنصح ومساندة المكروب وعيادة المريض والصفح عن عثراتهم واجتناب الإضرار بهم سواء بالقول أو بالفعل.

وأضاف: (تدخلوا الجنة بسلام) هذا لمن أمضى حياته في طريق السلام والإحسان بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام الليل فإن الجزاء من جنس العمل قال تعالى: {للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين}، إن دخول الجنة بسلام هو فضل الله على من صبر على المشقة وصابر على جفاء الناس في كل تعاملاته لقوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} فصبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
02:30 PM

إمام المسجد النبوي يستعرض الدروس المستفادة من حديث "أفشوا السلام وأطعموا الطعام"

قال: إن دخول الجنة بسلام هو فضل الله على من صبر على المشقة وصابر على جفاء الناس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
2
844

ذكر إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي، اليوم في خطبة الجمعة أن من اتقى الله تعالى وقاه ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ}.
وقال "الثبيتي": عن عبدالله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس قبله وقيل قد قدم رسول الله ثلاثا فجئت في الناس لأنظر فلما تبّينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب فكان أول شيء سمعته تكلم به أن قال: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام".

وأوضح "الثبيتي" أن هذا الحديث عظيم جمع جلال الدين وجمال الإسلام ليؤسس منظومة المجتمع المتآخي الراقي المتكاتف مجتمع العطاء والرحمة والسخاء الذي يتسم بمكارم الأخلاق ونبل المعاملة وهو حديث عميق في معناه قوي في مبناه عظيم في مغزاه يبقى أثره في نفس من سمعه ورواه فيه أعمال تقوي الوشائج وترتقي بسلوك المجتمع وتنميته وتخفف الفقر وتشبع الأمن وتنقي المجتمع من الضغائن والأحقاد ولوثات النفوس ، مبينا أن (أفشَوا السَلام) إحسَان بالقول و(أطعموا الطعام) إحسان بالفعل وترسَيخ لقيمة البذل والتآلف واسَتدعاء لَمعاني الأخوة وحسَن الجوار، و(صِلوا الأرحام) حقهم في البذل والعطاء مقدم على اليتامى والفقراء قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ * قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى * وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ * وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ}، والسخاء عليهم ثواب مضاعف قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة"، صلة الرحم بالقول الطيب والوجه النير وتعاهدهم بالزيارة والنصح ومساندة المكروب وعيادة المريض والصفح عن عثراتهم واجتناب الإضرار بهم سواء بالقول أو بالفعل.

وأضاف: (تدخلوا الجنة بسلام) هذا لمن أمضى حياته في طريق السلام والإحسان بإفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام وقيام الليل فإن الجزاء من جنس العمل قال تعالى: {للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين}، إن دخول الجنة بسلام هو فضل الله على من صبر على المشقة وصابر على جفاء الناس في كل تعاملاته لقوله تعالى: {سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ} فصبركم هو الذي أوصلكم إلى هذه المنازل العالية والجنان الغالية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,642
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,223
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,197
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,246

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة