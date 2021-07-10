النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 5,089,893 والوفيات 128,399 شخصًا

سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.

10 يوليو 2021 - 30 ذو القعدة 1442
11:53 PM

المملكة المتحدة تسجّل 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 5,089,893 والوفيات 128,399 شخصًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - لندن
4
218

سجلت المملكة المتحدة 32,367 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 34 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 5,089,893 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 128,399.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,723
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,013
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,374
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,745

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة