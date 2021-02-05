أمير الجوف يقدم دعماً مالياً لـ"جمعية قدوة لرعاية الأيتام"

لمساعدة الجمعية في أداء واجباتها ومهامها تجاه هذه الفئة الغالية

تلقّت "جمعية قدوة لرعاية الأيتام بالجوف"، دعماً مالياً سخياً من أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، لمساعدة الجمعية في أداء واجباتها ومهامها تجاه الأيتام ورعايتهم.



وقدّم رئيس الجمعية الدكتور نواف الخالدي، شكره وتقديره وزملائه أعضاء مجلس الإدارة لأمير المنطقة على هذا الدعم غير المستغرب من الأمير والذي سيكون له بالغ الأثر على هذه الفئة الغالية وعلى الجمعية، داعياً المولى -عز وجل- له بالتوفيق والسداد.