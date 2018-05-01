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بعد ساعات من إعلان مؤسس "واتسآب" الصادم.. "فيسبوك" تلجأ لهذا الإجراء

لم يستغرق مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلا ساعات قليلة، ليعلن عن إجراء جديد لمواجهة إعلان "واتسآب" الصادم.

وكان مؤسس "واتسآب"، جان كوم، أعلن عن استقالته من منصبه في مجلس إدارة "فيسبوك"، بسبب رفضه تجسسَ الشبكة على مستخدميها واستخدامها لبياناتهم الشخصية.


وبدوره أعلن زوكربيرغ أن الموقع يطور حاليًّا خاصية جديدة، ستتيح للمستخدمين محو أرشيف تصفحهم على الموقع بشكل نهائي.

وقال زوكربيرغ على صفحته الشخصية على فيسبوك: إنه سيناقش تلك الخاصية خلال المؤتمر السنوي للموقع، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وتابع: "تجربة شهادتي أمام الكونغرس الأمريكي جعلتني أدرك أنه لا يملك إجابات كافية عن العديد من الأسئلة".

وأوضحت "فيسبوك" في بيان آخر نشرته وكالة "رويترز"، أن تلك الخاصية ستتيح للمستخدم رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل له معلومات حين يتصفحها، ويمحو تلك المعلومات من على حسابه بشكل نهائي.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية الجديدة لن تكون متاحة للمستخدمين إلا قبل عدة أشهر، كما أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية التخلص من الحفظ الآلي لبيانات تصفحهم على الموقع.

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بعد ساعات من إعلان مؤسس "واتسآب" الصادم.. "فيسبوك" تلجأ لهذا الإجراء
سبق

لم يستغرق مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلا ساعات قليلة، ليعلن عن إجراء جديد لمواجهة إعلان "واتسآب" الصادم.

وكان مؤسس "واتسآب"، جان كوم، أعلن عن استقالته من منصبه في مجلس إدارة "فيسبوك"، بسبب رفضه تجسسَ الشبكة على مستخدميها واستخدامها لبياناتهم الشخصية.


وبدوره أعلن زوكربيرغ أن الموقع يطور حاليًّا خاصية جديدة، ستتيح للمستخدمين محو أرشيف تصفحهم على الموقع بشكل نهائي.

وقال زوكربيرغ على صفحته الشخصية على فيسبوك: إنه سيناقش تلك الخاصية خلال المؤتمر السنوي للموقع، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وتابع: "تجربة شهادتي أمام الكونغرس الأمريكي جعلتني أدرك أنه لا يملك إجابات كافية عن العديد من الأسئلة".

وأوضحت "فيسبوك" في بيان آخر نشرته وكالة "رويترز"، أن تلك الخاصية ستتيح للمستخدم رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل له معلومات حين يتصفحها، ويمحو تلك المعلومات من على حسابه بشكل نهائي.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية الجديدة لن تكون متاحة للمستخدمين إلا قبل عدة أشهر، كما أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية التخلص من الحفظ الآلي لبيانات تصفحهم على الموقع.

01 مايو 2018 - 15 شعبان 1439
09:42 PM

بعد ساعات من إعلان مؤسس "واتسآب" الصادم.. "فيسبوك" تلجأ لهذا الإجراء

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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لم يستغرق مؤسس "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، إلا ساعات قليلة، ليعلن عن إجراء جديد لمواجهة إعلان "واتسآب" الصادم.

وكان مؤسس "واتسآب"، جان كوم، أعلن عن استقالته من منصبه في مجلس إدارة "فيسبوك"، بسبب رفضه تجسسَ الشبكة على مستخدميها واستخدامها لبياناتهم الشخصية.


وبدوره أعلن زوكربيرغ أن الموقع يطور حاليًّا خاصية جديدة، ستتيح للمستخدمين محو أرشيف تصفحهم على الموقع بشكل نهائي.

وقال زوكربيرغ على صفحته الشخصية على فيسبوك: إنه سيناقش تلك الخاصية خلال المؤتمر السنوي للموقع، الذي يبدأ اليوم الثلاثاء.

وتابع: "تجربة شهادتي أمام الكونغرس الأمريكي جعلتني أدرك أنه لا يملك إجابات كافية عن العديد من الأسئلة".

وأوضحت "فيسبوك" في بيان آخر نشرته وكالة "رويترز"، أن تلك الخاصية ستتيح للمستخدم رؤية المواقع والتطبيقات التي ترسل له معلومات حين يتصفحها، ويمحو تلك المعلومات من على حسابه بشكل نهائي.

وأشارت الشركة إلى أن الخاصية الجديدة لن تكون متاحة للمستخدمين إلا قبل عدة أشهر، كما أنها ستتيح للمستخدمين إمكانية التخلص من الحفظ الآلي لبيانات تصفحهم على الموقع.

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