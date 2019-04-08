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شاهد.. "السجون" تواصل مشاركتها في تمرين "وطن ٨٩"

نفّذت فرضيات صدّ ناجحة ضد هجوم على قوة نقل السجناء

يواصل رجال المديرية العامة للسجون تدريباتهم الميدانية من خلال التمرين التعبوي المشترك الثالث للقطاعات الأمنية "وطن 89".

وتنفذ "السجون" فرضيات صد ناجحة لهجوم متحرك مسلح على قوة نقل السجناء والدفاع ضد أكمنة الطرق أثناء نقل السجناء، وتنفيذ ما يرافقها من خطط الدعم والمساندة في الحالات المشابهة.

ويتم ذلك عبر تنسيق ومشاركة الدوريات الأمنية وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "السجون" تواصل مشاركتها في تمرين "وطن ٨٩"
سبق

يواصل رجال المديرية العامة للسجون تدريباتهم الميدانية من خلال التمرين التعبوي المشترك الثالث للقطاعات الأمنية "وطن 89".

وتنفذ "السجون" فرضيات صد ناجحة لهجوم متحرك مسلح على قوة نقل السجناء والدفاع ضد أكمنة الطرق أثناء نقل السجناء، وتنفيذ ما يرافقها من خطط الدعم والمساندة في الحالات المشابهة.

ويتم ذلك عبر تنسيق ومشاركة الدوريات الأمنية وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
03:34 PM

شاهد.. "السجون" تواصل مشاركتها في تمرين "وطن ٨٩"

نفّذت فرضيات صدّ ناجحة ضد هجوم على قوة نقل السجناء

A A A
متعب البقمي - الرياض
0
2,001

يواصل رجال المديرية العامة للسجون تدريباتهم الميدانية من خلال التمرين التعبوي المشترك الثالث للقطاعات الأمنية "وطن 89".

وتنفذ "السجون" فرضيات صد ناجحة لهجوم متحرك مسلح على قوة نقل السجناء والدفاع ضد أكمنة الطرق أثناء نقل السجناء، وتنفيذ ما يرافقها من خطط الدعم والمساندة في الحالات المشابهة.

ويتم ذلك عبر تنسيق ومشاركة الدوريات الأمنية وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن.

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