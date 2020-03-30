النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد

ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم.

وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه
سبق

ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم.

وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
11:17 PM
اخر تعديل
31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
12:27 AM

"أمانة الطائف" تلزم المتاجر والأسواق بغسل وتعقيم وتغليف الخضار والفواكه

ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد

A A A
متعب البقمي - الطائف
0
3,417

ألزمت أمانة الطائف، جميع المتاجر والأسواق التي تعرض منتجاتها من الخضار والفواكه بتقديمها وعرضها أمام جميع المستهلكين بعد غسلها وتعقيمها وتغليفها.

يأتي ذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الأمانة لمنع وصول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد – 19" وانتقاله للمستهلكين من المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الأمانة لـ"سبق" أن الإلزام لجميع المحلات التي تتبع لصحة البيئة والمحلات التي تعمل ضمن نطاق مهام أعمال الأمانة الرقابية باتخاذ أقصى درجات التدابير فيما يتعلق بالنظافة والتطهير والتعقيم.

وكانت أمانة الطائف ألزمت أصحاب المطاعم والبوفيهات بتغليف وتدبيس بإحكام وغلق طلبات العملاء بطريقة آمنة قبل تسليمها، وذلك ضمن جهود الأمانة الاحترازية لمكافحة فيروس "كورونا" المستجد ولضمان وصول المنتج الغذائي بشكل سليم وآمن.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,332
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,771

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة