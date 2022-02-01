بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية
في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022
قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.
أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.
بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2022-02-01
قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.
أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.
01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:48 PM
بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية
قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.
أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.