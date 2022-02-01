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بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.


أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.


وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية
سبق

قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.


أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.


وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
07:48 PM

بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.


أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.


وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.

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