بعد مرور 7 جولات دون انتصار .. فيتنام تعبر الصين بثلاثية

في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022

قبل ختام التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لمونديال 2022 بجولتين، حقق منتخب فيتنام انتصاره الأول 3-1 على ضيفه الصيني على ملعب ماي دينه في هانوي، الثلاثاء.



أهداف فيتنام جاءت عبر هو تان تاي في الدقيقة التاسعة، ونجوين تين لينه في الدقيقة 17، ثم أضاف فان دوك الهدف الثالث لأصحاب الأرض في الدقيقة 77، قبل أن يقلص وو زي الفارق للصين في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وحصدت فيتنام أول ثلاث نقاط بعد انتصارها الأول إثر سبع هزائم متتالية لتظل في ذيل ترتيب المجموعة الثانية، متأخرة بفارق نقطتين عن الصين صاحبة المركز قبل الأخير التي تلقت الهزيمة الخامسة.