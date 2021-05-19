النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جهود السعودية بإفريقيا.. تنمية ودعم اقتصادي وتوفير سيولة للدول الأشد فقرًا

آخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم السودان بـ20 مليون دولار

لعبت السعودية دورًا رياديًّا في دعم اقتصاد الدول الإفريقية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي؛ إذ كان أحد أبرز قرارات قمة العشرين تعليق ديون الدول الفقيرة بسبب الجائحة.

وتفصيلاً، وفّرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرًا، من ضمنها 38 دولة إفريقية، حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية بشكل فعّال في إفريقيا منذ أربعة عقود، قدّم خلالها قروضًا ومنحًا عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.

وأعلن الصندوق مبادرة بـ 200 مليون يورو، أي ما يقارب مليار ريال سعودي؛ لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية.

ولدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية، سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بإفريقيا، تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب مليار دولار، خلال العام الحالي. وهذا ما أكده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - في كلمته خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت أمس الثلاثاء في باريس.

وأولت السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الإفريقية أهمية بالغة، تمليها اعتبارات حُسن الجوار، ووحدة الدين واللغة والمصير، والمصالح المشتركة.

وقدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي ما يصعب حصره من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في الأقطار الإفريقية كافة.

وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد، وفي شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة لدى البنوك المركزية لغالبية الدول الإفريقية الساعية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التي تعاني خللاً هيكليًّا في موازين مدفوعاتها.

وكان آخر أشكال هذا الدعم ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من السعودية للمشاركة في معالجة المتأخرات، وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

وتعد هذه المبادرة تأكيدًا لمواصلة السعودية دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًّا وإقليميًّا؛ وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية، بما في ذلك الدعم المقدّم لجمهورية السودان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جهود السعودية بإفريقيا.. تنمية ودعم اقتصادي وتوفير سيولة للدول الأشد فقرًا
سبق

لعبت السعودية دورًا رياديًّا في دعم اقتصاد الدول الإفريقية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي؛ إذ كان أحد أبرز قرارات قمة العشرين تعليق ديون الدول الفقيرة بسبب الجائحة.

وتفصيلاً، وفّرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرًا، من ضمنها 38 دولة إفريقية، حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية بشكل فعّال في إفريقيا منذ أربعة عقود، قدّم خلالها قروضًا ومنحًا عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.

وأعلن الصندوق مبادرة بـ 200 مليون يورو، أي ما يقارب مليار ريال سعودي؛ لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية.

ولدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية، سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بإفريقيا، تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب مليار دولار، خلال العام الحالي. وهذا ما أكده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - في كلمته خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت أمس الثلاثاء في باريس.

وأولت السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الإفريقية أهمية بالغة، تمليها اعتبارات حُسن الجوار، ووحدة الدين واللغة والمصير، والمصالح المشتركة.

وقدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي ما يصعب حصره من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في الأقطار الإفريقية كافة.

وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد، وفي شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة لدى البنوك المركزية لغالبية الدول الإفريقية الساعية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التي تعاني خللاً هيكليًّا في موازين مدفوعاتها.

وكان آخر أشكال هذا الدعم ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من السعودية للمشاركة في معالجة المتأخرات، وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

وتعد هذه المبادرة تأكيدًا لمواصلة السعودية دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًّا وإقليميًّا؛ وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية، بما في ذلك الدعم المقدّم لجمهورية السودان.

19 مايو 2021 - 7 شوّال 1442
01:24 AM

جهود السعودية بإفريقيا.. تنمية ودعم اقتصادي وتوفير سيولة للدول الأشد فقرًا

آخرها توجيه خادم الحرمين الشريفين بدعم السودان بـ20 مليون دولار

A A A
بدر الجبل - تبوك
2
1,921

لعبت السعودية دورًا رياديًّا في دعم اقتصاد الدول الإفريقية خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي؛ إذ كان أحد أبرز قرارات قمة العشرين تعليق ديون الدول الفقيرة بسبب الجائحة.

وتفصيلاً، وفّرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة لـ73 دولة من الدول الأشد فقرًا، من ضمنها 38 دولة إفريقية، حصلت على أكثر من خمسة مليارات دولار أمريكي.

ويعمل الصندوق السعودي للتنمية بشكل فعّال في إفريقيا منذ أربعة عقود، قدّم خلالها قروضًا ومنحًا عددها 580 لأكثر من خمس وأربعين دولة إفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار.

وأعلن الصندوق مبادرة بـ 200 مليون يورو، أي ما يقارب مليار ريال سعودي؛ لتطوير دول الساحل بالمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية.

ولدى السعودية مشروعات وقروض ومنح مستقبلية، سينفذها الصندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بإفريقيا، تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب مليار دولار، خلال العام الحالي. وهذا ما أكده ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله - في كلمته خلال قمة مواجهة تحدي نقص تمويل إفريقيا التي عُقدت أمس الثلاثاء في باريس.

وأولت السعودية لعلاقاتها الخارجية مع دول وشعوب القارة الإفريقية أهمية بالغة، تمليها اعتبارات حُسن الجوار، ووحدة الدين واللغة والمصير، والمصالح المشتركة.

وقدمت السعودية ومنظمات المجتمع المدني السعودي ما يصعب حصره من المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتعرضين للكوارث الطبيعية والحروب الأهلية في الأقطار الإفريقية كافة.

وكذلك قدمت السعودية ومؤسساتها الاقتصادية العامة مليارات الدولارات في شكل منح ومساعدات لا ترد، وفي شكل قروض ميسرة وودائع ميسرة لدى البنوك المركزية لغالبية الدول الإفريقية الساعية نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أو التي تعاني خللاً هيكليًّا في موازين مدفوعاتها.

وكان آخر أشكال هذا الدعم ما وجّه به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية لجمهورية السودان لدى صندوق النقد الدولي بنحو 20 مليون دولار، وذلك كمبادرة من السعودية للمشاركة في معالجة المتأخرات، وتخفيف أعباء الديون على جمهورية السودان.

وتعد هذه المبادرة تأكيدًا لمواصلة السعودية دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالميًّا وإقليميًّا؛ وذلك استمرارًا لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في دعم جهود التنمية في الدول النامية، بما في ذلك الدعم المقدّم لجمهورية السودان.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,884
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,605
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,331
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,140

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة