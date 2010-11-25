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الحربي: تأثير الحالة الجوية سقيا على معظم مناطق المملكة

ناتجة عن منخفض جوي جبهي متعمق في طبقات الجو العليا

كشف عضو هيئة التدريس بقسم الأرصاد في كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز إبراهيم متعب الحربي، أن اضطرابات جوية متوقعة بأمر الله تعالى ناتجة عن منخفض جوي جبهي متعمق في طبقات الجو العليا، تبدأ من مساء غد وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر ما يعني زيادة الفاعلية الجوية حيث من المتوقع اندفاع كتلة هوائية رطبة من المحيط الهندي ناتجة عن تلاشي إعصار قاتي حيث من المحتمل أن تعمل على ضخ بخار ماء كثيف تتأثر بها سواحل البحر البحر الأحمر خصوصاً الجنوبية والغربية وتتقدم هذه الكتلة حتى وسط وشمال شرق المملكة يقابل ذلك كتلة هوائية باردة تعمل على تشكل جبهة هوائية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية على وسط القطاع الغربي وكذلك نواحي وسط وشمال شرق المملكة.

بينما تأثر الرياح الجنوبية الرطبة ذات درجات حرارة عالية حيث تلعب دوراً مهماً في عملية تصعيد كتلة بخار الماء لطبقات الجو العليا دون حدوث عملية تصادم جبهي وذلك ما يسمى بــ Convergence على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

وأشار إلى أن مناطق تأثير الحالة الجوية سيكون على منطقة مكة المكرمة وتشمل رابغ، ثول، جدة، الشعيبة، الليث، القنفذة، وكذلك العاصمة المقدسة ومنطقة الباحة ومنطقة عسير وتشمل الأجزاء الساحلية منها القحمة البرك عمق كما تشمل جازان والرياض خصوصاً الأجزاء الشمالية والغربية من المنطقة نواحي المجمعة والدوادمي وعفيف، وفي المنطقة الشرقية الدمام، حفر الباطن حائل كذلك جنوب وشرق المدينة المنورة.

وقال الحربي: من المتوقع بأمر الله جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه وكذلك مجاري السيول سائلاً الله أن يحفظ الجميع.

وأشار "الحربي" إلى أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‫السعودية (‫تسميات) أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله تعالى باسم سقيا.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحربي: تأثير الحالة الجوية سقيا على معظم مناطق المملكة
سبق

كشف عضو هيئة التدريس بقسم الأرصاد في كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز إبراهيم متعب الحربي، أن اضطرابات جوية متوقعة بأمر الله تعالى ناتجة عن منخفض جوي جبهي متعمق في طبقات الجو العليا، تبدأ من مساء غد وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر ما يعني زيادة الفاعلية الجوية حيث من المتوقع اندفاع كتلة هوائية رطبة من المحيط الهندي ناتجة عن تلاشي إعصار قاتي حيث من المحتمل أن تعمل على ضخ بخار ماء كثيف تتأثر بها سواحل البحر البحر الأحمر خصوصاً الجنوبية والغربية وتتقدم هذه الكتلة حتى وسط وشمال شرق المملكة يقابل ذلك كتلة هوائية باردة تعمل على تشكل جبهة هوائية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية على وسط القطاع الغربي وكذلك نواحي وسط وشمال شرق المملكة.

بينما تأثر الرياح الجنوبية الرطبة ذات درجات حرارة عالية حيث تلعب دوراً مهماً في عملية تصعيد كتلة بخار الماء لطبقات الجو العليا دون حدوث عملية تصادم جبهي وذلك ما يسمى بــ Convergence على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

وأشار إلى أن مناطق تأثير الحالة الجوية سيكون على منطقة مكة المكرمة وتشمل رابغ، ثول، جدة، الشعيبة، الليث، القنفذة، وكذلك العاصمة المقدسة ومنطقة الباحة ومنطقة عسير وتشمل الأجزاء الساحلية منها القحمة البرك عمق كما تشمل جازان والرياض خصوصاً الأجزاء الشمالية والغربية من المنطقة نواحي المجمعة والدوادمي وعفيف، وفي المنطقة الشرقية الدمام، حفر الباطن حائل كذلك جنوب وشرق المدينة المنورة.

وقال الحربي: من المتوقع بأمر الله جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه وكذلك مجاري السيول سائلاً الله أن يحفظ الجميع.

وأشار "الحربي" إلى أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‫السعودية (‫تسميات) أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله تعالى باسم سقيا.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
12:23 AM
اخر تعديل
25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:37 AM

الحربي: تأثير الحالة الجوية سقيا على معظم مناطق المملكة

ناتجة عن منخفض جوي جبهي متعمق في طبقات الجو العليا

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عبدالله الراجحي - جدة
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2,289

كشف عضو هيئة التدريس بقسم الأرصاد في كلية العلوم البيئية بجامعة الملك عبدالعزيز إبراهيم متعب الحربي، أن اضطرابات جوية متوقعة بأمر الله تعالى ناتجة عن منخفض جوي جبهي متعمق في طبقات الجو العليا، تبدأ من مساء غد وكذلك يتضح من خلال خرائط الطقس MSLP (متوسط ضغط مستوى سطح البحر) تمدد منخفض البحر الأحمر ما يعني زيادة الفاعلية الجوية حيث من المتوقع اندفاع كتلة هوائية رطبة من المحيط الهندي ناتجة عن تلاشي إعصار قاتي حيث من المحتمل أن تعمل على ضخ بخار ماء كثيف تتأثر بها سواحل البحر البحر الأحمر خصوصاً الجنوبية والغربية وتتقدم هذه الكتلة حتى وسط وشمال شرق المملكة يقابل ذلك كتلة هوائية باردة تعمل على تشكل جبهة هوائية.

وأضاف: من المتوقع بأمر الله تشكُل خلايا رعدية غزيرة الهطول ذات بناء رأسي شاهق وذلك نتيجة انخفاض كثافة عمود الهواء ما يعني تيارات هوائية صاعدة ذات سرعة رأسية عالية على وسط القطاع الغربي وكذلك نواحي وسط وشمال شرق المملكة.

بينما تأثر الرياح الجنوبية الرطبة ذات درجات حرارة عالية حيث تلعب دوراً مهماً في عملية تصعيد كتلة بخار الماء لطبقات الجو العليا دون حدوث عملية تصادم جبهي وذلك ما يسمى بــ Convergence على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة.

وأشار إلى أن مناطق تأثير الحالة الجوية سيكون على منطقة مكة المكرمة وتشمل رابغ، ثول، جدة، الشعيبة، الليث، القنفذة، وكذلك العاصمة المقدسة ومنطقة الباحة ومنطقة عسير وتشمل الأجزاء الساحلية منها القحمة البرك عمق كما تشمل جازان والرياض خصوصاً الأجزاء الشمالية والغربية من المنطقة نواحي المجمعة والدوادمي وعفيف، وفي المنطقة الشرقية الدمام، حفر الباطن حائل كذلك جنوب وشرق المدينة المنورة.

وقال الحربي: من المتوقع بأمر الله جريان السيول والأودية خلال هذه الحالة لذا وجب التذكير بضرورة الابتعاد عن مناطق تجمعات المياه وكذلك مجاري السيول سائلاً الله أن يحفظ الجميع.

وأشار "الحربي" إلى أن لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في ‫السعودية (‫تسميات) أقرت توثيق الحالة المطرية المرتقبة بمشيئة الله تعالى باسم سقيا.

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