أمير الجوف يعقد اجتماعاً بأعضاء غرفة العمليات المشتركة عن بُعد

وجّه رسالة شكر لمنسوبي "الصحة" على جهودهم في مكافحة الفيروس

عقد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم، اجتماعاً عن بُعد من مقر إقامة سموه بمدينة سكاكا، مع ريئس غرفة العمليات المشتركة بالشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حسن بن علي الشهراني وأعضاء غرفة العمليات من منسوبي القطاعات الحكومية.

وأكد في مستهل الاجتماع الذي عقده عن بعد يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس "كورونا".

واستمع من الدكتور "الشهراني" لشرح عن أعمال غرفة العمليات المشتركة، حيث لم يتم تسجيل أي حالة بالمنطقة، كما استعرض سموه جهود اللجنة التي تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيق أعلى درجات السلامة الصحية في الأسواق والأماكن العامة ودور الإيواء وتدريب موظفي الاستقبال فيها على تطبيق الإجراءات الاحترازية الموصى بها.

وأكد أمير منطقة الجوف خلال الاجتماع على تنفيذ ما أصدرته الدولة من قرارات وإجراءات احترازية للوقاية من فيروس "كورونا"، وإقفال جميع المحلات والأسواق التي تنطبق عليها قرارات الإقفال.

ووجّه رسالة شكر وتقدير لمنسوبي "الصحة"، ومن يعملون في الخطوط الأمامية؛ لما يقومون به من جهود لمكافحة الفيروس.

وفي نهاية الاجتماع، أكد استمرار أعمال غرفة العمليات المشتركة بصفة مستمرة وعقد الاجتماع معه بشكل دوري وعند الحاجة.