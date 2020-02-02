النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لا سلام دون اتفاق.. الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات

"بوريل" وصف الصراع بأنه الأكثر إيلاماً وتعقيداً في التاريخ

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد)، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أحد أطول الصراعات وأكثرها إيلامًا وتعقيدًا في تاريخنا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن التجربة أظهرت في الخمسين سنة الماضية أنه دون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح.

وبين "بوريل" أنه "من أجل إيجاد طريقة مستدامة للمضي قدمًا، يحتاج كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

من جهته، ثمن "الصفدي" موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

وقال: "موقف الأردن موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل. نحن نريد سلامًا عادلًا وشاملاً يلبي طموح الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام".

فلسطين إسرائيل جوزيب بوريل أيمن الصفدي

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
لا سلام دون اتفاق.. الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات
سبق

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد)، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أحد أطول الصراعات وأكثرها إيلامًا وتعقيدًا في تاريخنا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن التجربة أظهرت في الخمسين سنة الماضية أنه دون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح.

وبين "بوريل" أنه "من أجل إيجاد طريقة مستدامة للمضي قدمًا، يحتاج كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

من جهته، ثمن "الصفدي" موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

وقال: "موقف الأردن موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل. نحن نريد سلامًا عادلًا وشاملاً يلبي طموح الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام".

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
05:34 PM

لا سلام دون اتفاق.. الاتحاد الأوروبي يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين لاستئناف المفاوضات

"بوريل" وصف الصراع بأنه الأكثر إيلاماً وتعقيداً في التاريخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
755

دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الأحد)، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

وذكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أحد أطول الصراعات وأكثرها إيلامًا وتعقيدًا في تاريخنا، وفقًا لـ"فرانس 24".

وأشار إلى أن التجربة أظهرت في الخمسين سنة الماضية أنه دون اتفاق بين جميع الأطراف، لا توجد خطة سلام لديها فرصة للنجاح.

وبين "بوريل" أنه "من أجل إيجاد طريقة مستدامة للمضي قدمًا، يحتاج كلا الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى طاولة المفاوضات.

من جهته، ثمن "الصفدي" موقف الاتحاد الأوروبي المتمسك بالشرعية الدولية وبحل الدولتين أساسًا لحل الصراع.

وقال: "موقف الأردن موقف ثابت لا يتغير ولا يتبدل. نحن نريد سلامًا عادلًا وشاملاً يلبي طموح الشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرات السلام العربية وبما يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وفق حل الدولتين سبيلاً وحيدًا لتحقيق السلام".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,224
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,773
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة