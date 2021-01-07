"متحدث الصحة": تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.. وإجمالي المطعمين تجاوز 137 ألف شخص

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا‬، وأنه ولله الحمد لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وهو متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي. وأشار إلى أن أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا والعدد في تزايد، معتبراً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%. وأبان أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول، وقد تم رصد حالات محدودة تم التعامل معها من خلال عزل هذه الحالات. لافتاً أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، مؤكداً أن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات. وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً". وأضاف أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1777001 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25491313 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11250266) فحصًا مخبريًا دقيقًا. ‬ من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى بجهود القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا, التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى. وكشف العيسى عن تخطي تطبيق "توكلنا" حاجز 9.5 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق, حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة. وأوضح أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّن" ضد الفيروس -بإذن الله-, مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم. وبين أن خدمة "الجواز الصحي" خدمة متاحة في تطبيق "توكلنا" وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية, ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.

"متحدث الصحة": تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.. وإجمالي المطعمين تجاوز 137 ألف شخص عبدالله البرقاوي سبق 2021-01-07 قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا‬، وأنه ولله الحمد لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وهو متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا والعدد في تزايد، معتبراً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%.

وأبان أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول، وقد تم رصد حالات محدودة تم التعامل معها من خلال عزل هذه الحالات.

لافتاً أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، مؤكداً أن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.



وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".



وأضاف أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1777001 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25491313 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11250266) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

‬

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى بجهود القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا, التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى.

وكشف العيسى عن تخطي تطبيق "توكلنا" حاجز 9.5 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق, حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة.

وأوضح أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّن" ضد الفيروس -بإذن الله-, مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم.

وبين أن خدمة "الجواز الصحي" خدمة متاحة في تطبيق "توكلنا" وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية, ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.

07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 06:03 PM

اخر تعديل 07 يناير 2021 - 23 جمادى الأول 1442 06:48 PM

"متحدث الصحة": تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا.. وإجمالي المطعمين تجاوز 137 ألف شخص قال: لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.. وأكد: متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي





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قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي إنه تم تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا‬، وأنه ولله الحمد لم تُرصد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح، وهو متاح للجميع من خلال تطبيق صحتي.

وأشار إلى أن أكثر من 137 ألف شخص حصلوا على لقاح كورونا والعدد في تزايد، معتبراً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة هذه الجائحة، مشيراً إلى انخفاض عدد الإصابات بكورونا بنحو 98%.

وأبان أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول، وقد تم رصد حالات محدودة تم التعامل معها من خلال عزل هذه الحالات.

لافتاً أنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، مؤكداً أن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.



وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمشاركة المهندس عبدالله العيسى الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.

كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة، "رحمهم الله جميعاً".



وأضاف أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 6054363 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1777001 مراجع، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 25491313 عبر مركز 937، فيما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (11250266) فحصًا مخبريًا دقيقًا.

‬

من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى بجهود القيادة الرشيدة والإجراءات الاستباقية والسريعة المتخذة لمنع انتشار جائحة كورونا, التي تؤكد الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين وجعل صحة الإنسان أولوية قصوى.

وكشف العيسى عن تخطي تطبيق "توكلنا" حاجز 9.5 ملايين مستخدم مسجل في التطبيق, حيث يضم التطبيق أكثر من 30 خدمة ويدعم 7 لغات الأكثر استخداماً في المملكة.

وأوضح أن الجواز الصحي يستعرض من خلاله بياناته الخاصة باللقاح وتاريخ أخذه والتأكيد بأن الشخص قد أكمل جميع الجرعات الخاصة بلقاح فيروس كورونا (كوفيد-19) وأصبح "محصّن" ضد الفيروس -بإذن الله-, مبيناً أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أقرتها الجهات المعنية بل مواصلة الالتزام حتى ما بعد التطعيم.

وبين أن خدمة "الجواز الصحي" خدمة متاحة في تطبيق "توكلنا" وتمكن الجهات الحكومية من استخدامها لتقديم خدمات متنوعة للمواطنين والمقيمين للعودة للحياة بالطريقة الطبيعية, ويكمن دورها الآن في استعراض الحالة الخاصة بالتحصين.