طقس الاثنين.. مستقر على معظم المناطق باستثناء هذه المواقع

"الأرصاد": عوالق ترابية على الجنوب والغرب وغيوم شمال المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- طقساً مستقراً على معظم مناطق المملكة؛ بينما تبقى العوالق الترابية مؤثرة على الأجزاء الجنوبية والجنوبية الغربية والغربية للمملكة؛ في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية منها.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 15- 38كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج؛ بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.