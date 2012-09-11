وكيل إمارة الرياض يؤدي صلاة الميت على الشهيد "الحارثي"

بجامع الملك خالد بالعاصمة ونقل لأسرته تعازي القيادة

أدى وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري نيابة عن أمير المنطقة عقب صلاة الظهر اليوم، صلاة الميت على الشهيد الملازم أول فيصل فهد الحارثي من منسوبي قوات الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان العزة والشرف دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي، وذلك في جامع الملك خالد، بحضور عدد من كبار الضباط.

وعقب الصلاة نقل وكيل إمارة منطقة الرياض تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وأمير الرياض ونائبه لأسرة شهيد الواجب، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.