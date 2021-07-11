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تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 أيه" من غوغل وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل هواتف صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هواتف "أنوم"، التي أطلقتها المباحث الفيدرالية الأمريكية، تحتوي على تعديلات كبيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، بحيث يمكنها تحقيق أهداف خاصة لمتابعة المجرمين والمحتالين.

وتعد هواتف "أنوم" نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 أيه" من غوغل، وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها، التي تنفذ تلك المهام الخاصة لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

ولعل أبرز تلك المهام التي تنفذها هواتف "أنوم" هو أنه لا يمكن تبديل خواص تتبع الموقع الجغرافي "جي بي إس"، ويخطر جهات إنفاذ القانون في حال إجراء الشخص أي تعديلات على نظام التشغيل.

كما أن تلك الهواتف التي تم طرحها بصورة عادية في الأسواق، تم خداع مستخدميها بأنها تحوي أدوات زائفة لحماية الخصوصية، حيث تتضمن واجهة المستخدم بعض مزايا الأمان الزائفة لخداع المجرمين والمحتالين، بحسب التقرير، بما في ذلك تطبيق دردشة مخفي يمكن الوصول له من خلال الآلة الحاسبة، حتى توحي لهم بأن ذلك الهاتف مشفر بصورة كاملة.

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تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل هواتف صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هواتف "أنوم"، التي أطلقتها المباحث الفيدرالية الأمريكية، تحتوي على تعديلات كبيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، بحيث يمكنها تحقيق أهداف خاصة لمتابعة المجرمين والمحتالين.

وتعد هواتف "أنوم" نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 أيه" من غوغل، وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها، التي تنفذ تلك المهام الخاصة لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

ولعل أبرز تلك المهام التي تنفذها هواتف "أنوم" هو أنه لا يمكن تبديل خواص تتبع الموقع الجغرافي "جي بي إس"، ويخطر جهات إنفاذ القانون في حال إجراء الشخص أي تعديلات على نظام التشغيل.

كما أن تلك الهواتف التي تم طرحها بصورة عادية في الأسواق، تم خداع مستخدميها بأنها تحوي أدوات زائفة لحماية الخصوصية، حيث تتضمن واجهة المستخدم بعض مزايا الأمان الزائفة لخداع المجرمين والمحتالين، بحسب التقرير، بما في ذلك تطبيق دردشة مخفي يمكن الوصول له من خلال الآلة الحاسبة، حتى توحي لهم بأن ذلك الهاتف مشفر بصورة كاملة.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
10:39 AM

تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين

نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 أيه" من غوغل وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية تفاصيل هواتف صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين.

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن هواتف "أنوم"، التي أطلقتها المباحث الفيدرالية الأمريكية، تحتوي على تعديلات كبيرة في نظام تشغيل "أندرويد"، بحيث يمكنها تحقيق أهداف خاصة لمتابعة المجرمين والمحتالين.

وتعد هواتف "أنوم" نسخة معدلة من هواتف "بيكسل 4 أيه" من غوغل، وتمت إضافة برمجية "أركانز أو إس" عليها، التي تنفذ تلك المهام الخاصة لسلطات إنفاذ القانون الأمريكية.

ولعل أبرز تلك المهام التي تنفذها هواتف "أنوم" هو أنه لا يمكن تبديل خواص تتبع الموقع الجغرافي "جي بي إس"، ويخطر جهات إنفاذ القانون في حال إجراء الشخص أي تعديلات على نظام التشغيل.

كما أن تلك الهواتف التي تم طرحها بصورة عادية في الأسواق، تم خداع مستخدميها بأنها تحوي أدوات زائفة لحماية الخصوصية، حيث تتضمن واجهة المستخدم بعض مزايا الأمان الزائفة لخداع المجرمين والمحتالين، بحسب التقرير، بما في ذلك تطبيق دردشة مخفي يمكن الوصول له من خلال الآلة الحاسبة، حتى توحي لهم بأن ذلك الهاتف مشفر بصورة كاملة.

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