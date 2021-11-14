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"وان بلس" تصدم مستخدميها بما فعله "أندرويد 12" بهواتفها

صدمت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، مستخدمي هواتفها بما فعله نظام تشغيل "أندرويد 12" بهواتفها الرائدة.

وأوضحت "وان بلس"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أندرويد 12" أوقف عددًا من التطبيقات التجريبية المتميزة على سلسلة هواتف "وان بلس 8".

وطالت تلك المشكلة هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 تي" و"وان بلس 8 برو".

وأبرز تلك التقنيات التي اختفت في هواتف "وان بلس"، هي تقنية "الفلاش النظيف"، التي تميزت بها هواتف "وان بلس 8"، بتقنيات حركية مميزة غير موجودة في الهواتف الأخرى والتي لا تستنفد عمر البطارية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمات التجريبية، في وقت لاحق إذا كنت تستخدم أحد هواتف "وان بلس 8" أو كنت عضوًا نشطًا في مجتمع "وان بلس"، أو كنت على تواصل مع "وان بلس" عبر "تيليجرام".

ووعدت "وان بلس" بتعويض مستخدميها المتأثرين بتأخر وصول ذلك المشروع التجريبي.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"وان بلس" تصدم مستخدميها بما فعله "أندرويد 12" بهواتفها
سبق

صدمت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، مستخدمي هواتفها بما فعله نظام تشغيل "أندرويد 12" بهواتفها الرائدة.

وأوضحت "وان بلس"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أندرويد 12" أوقف عددًا من التطبيقات التجريبية المتميزة على سلسلة هواتف "وان بلس 8".

وطالت تلك المشكلة هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 تي" و"وان بلس 8 برو".

وأبرز تلك التقنيات التي اختفت في هواتف "وان بلس"، هي تقنية "الفلاش النظيف"، التي تميزت بها هواتف "وان بلس 8"، بتقنيات حركية مميزة غير موجودة في الهواتف الأخرى والتي لا تستنفد عمر البطارية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمات التجريبية، في وقت لاحق إذا كنت تستخدم أحد هواتف "وان بلس 8" أو كنت عضوًا نشطًا في مجتمع "وان بلس"، أو كنت على تواصل مع "وان بلس" عبر "تيليجرام".

ووعدت "وان بلس" بتعويض مستخدميها المتأثرين بتأخر وصول ذلك المشروع التجريبي.

14 نوفمبر 2021 - 9 ربيع الآخر 1443
10:10 AM

"وان بلس" تصدم مستخدميها بما فعله "أندرويد 12" بهواتفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدمت شركة "وان بلس" الصينية الرائدة، مستخدمي هواتفها بما فعله نظام تشغيل "أندرويد 12" بهواتفها الرائدة.

وأوضحت "وان بلس"، بحسب ما نشره موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أندرويد 12" أوقف عددًا من التطبيقات التجريبية المتميزة على سلسلة هواتف "وان بلس 8".

وطالت تلك المشكلة هواتف "وان بلس 8" و"وان بلس 8 تي" و"وان بلس 8 برو".

وأبرز تلك التقنيات التي اختفت في هواتف "وان بلس"، هي تقنية "الفلاش النظيف"، التي تميزت بها هواتف "وان بلس 8"، بتقنيات حركية مميزة غير موجودة في الهواتف الأخرى والتي لا تستنفد عمر البطارية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمات التجريبية، في وقت لاحق إذا كنت تستخدم أحد هواتف "وان بلس 8" أو كنت عضوًا نشطًا في مجتمع "وان بلس"، أو كنت على تواصل مع "وان بلس" عبر "تيليجرام".

ووعدت "وان بلس" بتعويض مستخدميها المتأثرين بتأخر وصول ذلك المشروع التجريبي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,434
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12,130
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