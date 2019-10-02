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"التقاعد": 19% حصة برنامج "مساكن" من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر "سكني"

عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن" بلغ 795 مستفيدًا

صرّحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن حصة برنامج "مساكن" للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج "سكني"، بلغت 19% من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة.

وبيّنت "التقاعد"، أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن"، بلغ 795 مستفيدًا من إجمالي أربعة آلاف، والتي تمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة، بما يعادل 19%.

وأوضحت المؤسسة أن المستفيدين من المبادرة عبر برنامج "مساكن"، شملت المدنيين في القطاعيْن العام والخاص، والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ممن أتمّ 50 عامًا فأكثر.

يُشار إلى أن برنامج "مساكن" للتمويل العقاري أحدُ البرامج التي تُقدّمها المؤسسة العامة للتقاعد وتديره شركة دار التمليك، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص بمزايا عديدة تشمل فترة سماح من 3- 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر (75) سنة.

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"التقاعد": 19% حصة برنامج "مساكن" من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر "سكني"
سبق

صرّحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن حصة برنامج "مساكن" للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج "سكني"، بلغت 19% من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة.

وبيّنت "التقاعد"، أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن"، بلغ 795 مستفيدًا من إجمالي أربعة آلاف، والتي تمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة، بما يعادل 19%.

وأوضحت المؤسسة أن المستفيدين من المبادرة عبر برنامج "مساكن"، شملت المدنيين في القطاعيْن العام والخاص، والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ممن أتمّ 50 عامًا فأكثر.

يُشار إلى أن برنامج "مساكن" للتمويل العقاري أحدُ البرامج التي تُقدّمها المؤسسة العامة للتقاعد وتديره شركة دار التمليك، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص بمزايا عديدة تشمل فترة سماح من 3- 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر (75) سنة.

02 أكتوبر 2019 - 3 صفر 1441
01:15 PM

"التقاعد": 19% حصة برنامج "مساكن" من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر "سكني"

عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن" بلغ 795 مستفيدًا

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عبدالله البرقاوي - الرياض
5
4,674

صرّحت المؤسسة العامة للتقاعد، بأن حصة برنامج "مساكن" للتمويل العقاري من المستفيدين من مبادرة دعم الدفعة المقدمة عبر برنامج "سكني"، بلغت 19% من إجمالي عدد المستفيدين من المبادرة.

وبيّنت "التقاعد"، أن عدد المستفيدين من المبادرة من خلال برنامج "مساكن"، بلغ 795 مستفيدًا من إجمالي أربعة آلاف، والتي تمثل العدد الكلي للمستفيدين من مبادرة الدفعة المقدمة، بما يعادل 19%.

وأوضحت المؤسسة أن المستفيدين من المبادرة عبر برنامج "مساكن"، شملت المدنيين في القطاعيْن العام والخاص، والمتقاعدين من مدنيين وعسكريين، ممن أتمّ 50 عامًا فأكثر.

يُشار إلى أن برنامج "مساكن" للتمويل العقاري أحدُ البرامج التي تُقدّمها المؤسسة العامة للتقاعد وتديره شركة دار التمليك، متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات للموظفين والمتقاعدين في القطاعين العام والخاص بمزايا عديدة تشمل فترة سماح من 3- 6 أشهر للسداد، وإمكانية التضامن بين الزوجين، وفترة سداد حتى عمر (75) سنة.

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