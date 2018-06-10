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"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر يونيو: بنزين 91 بـ0.90 وبنزين 95 بـ1.08

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر يونيو: بنزين 91 بـ0.90 وبنزين 95 بـ1.08
سبق

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:03 PM
اخر تعديل
10 يونيو 2020 - 18 شوّال 1441
11:54 PM

"أرامكو" السعودية تعلن الأسعار الشهرية للوقود لشهر يونيو: بنزين 91 بـ0.90 وبنزين 95 بـ1.08

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
37
49,009

أعلنت "أرامكو السعودية" المراجعة الدورية لأسعار البنزين، وأوضحت أن أسعار شهر يونيو الحالي هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 0.90 ريال لكل لتر.

بنزين 95: 1.08 ريال لكل لتر.

علمًا بأن تعديل الأسعار يتم وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

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